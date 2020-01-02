В Україні з’являться дослідницькі університети – Новосад

З 1 січня в Україні стартує масштабна реформа вищої освіти. Передбачено низку нововведень, серед яких і перегляд статусів університетів. Тепер в Україні мають з’явитись дослідницькі виші.

Про зміни розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад в інтерв’ю Укрінформу.

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За словами міністерки, сьогодні у нас майже всі університети мають статус національних, проте так до кінця і не зрозуміло що дає цей статус.

На нашу думку, нам потрібно відмовитися від цього (статусу національний – 24 канал), зробити його дуже символічним статусом, але сам закон не визначає деталей: хто, кому і як буде присуджувати цей статус. Ми унормуємо ці питання – “національний” і “дослідницький” – на рівні постанов і підзаконних актів, але безперечно – це переглядатиметься,

– розповіла Ганна Новосад.

Натомість в системі освіти повинно з’явитись окреслення "дослідницький університет". За словами очільниці міністерства, таких університетів буде всього кілька. Це мають бути виші, які справді займаються дослідницькою роботою.

Також статус "національний" більше ніяк не впливатиме на розмір фінансування університету.

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Скільки в Україні всього університетів?Загалом в 2019 році в Україні функціонували майже 300 вишів.