В Украине проведут эксперимент по этическому обучению: что он предусматривает

В Украине стартовал пилотный проект по внедрению в школах системы социально-эмоционального и этического обучения СЕЕН или SEE Learning. Цель проекта – изменить атмосферу в школах, отношение учеников к учителям и друг к другу.

В программе принимают участие 26 школ из 23 областей Украины. Представители учебных заведений уже прошли соответствующие тренинги. Пилотный проект разрабатывали с представителями американского университета Эмори.

Обратите внимание: Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники

В Министерстве образования сообщили, что в течение года учителя будут заниматься с детьми по новым методикам, а уже в следующем году присоединиться к проекту сможет любая школа.

Кроме того, в министерстве планируют подписать договор с университетом Эмори и инициаторами проекта в Украине EdCamp Ukraine о внедрении СЕЕН на общенациональном уровне.

Почему проект СЕЕН актуален в Украине?

Министр образования Анна Новосад считает, что ребенку в школе нужна атмосфера дружественности.

Я знаю об этом по собственному опыту, потому что в моей школе этого было мало. Мы должны взаимоотношения учителя и ребенка строить не на страхе и доминировании, а на партнерстве, осознании своих и чужих эмоций,

– добавила она.

Именно поэтому программу СЕЕН поддержали. Новосад отметила, что если результаты пилота будут положительные, МОН планирует распространить СЕЕН на большее количество учебных заведений.

"Мы надеемся, что со временем это станет неотъемлемой частью нашей школьной учебной программы", – сказала министр.

Это интересно: Качественное образование в удобное время – дистанционные школы продолжают набор учеников