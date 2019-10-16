В Україні проведуть експеримент з етичного навчання: що він передбачає

В Україні стартував пілотний проект із впровадження у школах системи соціально-емоційного та етичного навчання СЕЕН або SEE Learning. Мета проекту – змінити атмосферу в школах, ставлення учнів до вчителів та один до одного.

У програмі беруть участь 26 шкіл із 23 областей України. Представники навчальних закладів уже пройшли відповідні тренінги. Пілотний проект розробляли з представниками американського університету Еморі.

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У Міністерстві освіти повідомили, що упродовж року вчителі будуть займатись з дітьми за новими методиками, а вже наступного року долучитись до проекту зможе будь-яка школа.

Окрім того, в міністерстві планують підписати договір з університетом Еморі та ініціаторами проекту в Україні EdCamp Ukraine про впровадження СЕЕН на загальнонаціональному рівні.

Чому проект СЕЕН актуальний в Україні?

Міністерка освіти Ганна Новосад вважає, що дитині у школі потрібна атмосфера дружності.

Я знаю про це з власного досвіду, бо в моїй школі цього було мало. Ми маємо взаємини вчителя та дитини будувати не на страху і домінуванні, а на партнерстві, усвідомленні своїх і чужих емоцій,

– додала вона.

Саме тому програму СЕЕН підтримали. Новосад зауважила, що якщо результати пілоту будуть позитивні, МОН планує поширити СЕЕН на більшу кількість навчальних закладів.

"Ми сподіваємося, що з часом це стане невід'ємною частиною нашої шкільної навчальної програми", – сказала міністерка.

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