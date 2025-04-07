Как по-русски называть "Ваню" – количество вариантов вас удивит

В украинском языке у некоторых имен столько разговорно-ласкательных форм, что удивляешься причудливости народа. Среди них – Ваня.

У украинцев немало заимствованных имен, которые адаптированы к нашей фонетике. Поэтому и употреблять их следует в соответствии с нашим языком, как в случае с именем "Ваня", о котором рассказывает 24 Канал.

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Как обращаться к Ване на украинском языке

Едва ли не самым распространенным древним именем является Иван. Имя происходит от древнееврейского имени Иоанн (יוחנן), что означает "Бог милостивый", "милость Божья", "подарок Божий". В украинский язык попало с распространением христианства через греческий (Иоаннес) и латинский (Ioannes) языки.

В различных трансформированных вариантах оно известно и популярно во всем мире. Вот некоторые из самых распространенных вариантов:

Английский: John (Джон), Evan (Эван), Ivan (Айвен), Sean (Шон)

John (Джон), Evan (Эван), Ivan (Айвен), Sean (Шон) Французский: Jean (Жан)

Jean (Жан) Испанский: Juan (Хуан)

Juan (Хуан) Итальянский: Giovanni (Джованни)

Giovanni (Джованни) Немецкий: Johann (Иоганн), Hans (Ганс)

Johann (Иоганн), Hans (Ганс) Польский: Jan (Ян),

Jan (Ян), Литовский: Йонас

Йонас Эстонский: Юхан

Юхан Белорусский: Иван, Ян, Янук

Иван, Ян, Янук Болгарский: Иван, Яни, Янка, Ясь

Иван, Яни, Янка, Ясь Словацкий: Jan, Ivan,

Jan, Ivan, Венгерский: János (Янош)

János (Янош) Румынский: Йон

Йон Греческий: Ιωάνννης (Иоаннис)

Ιωάνννης (Иоаннис) Армянский: Հովհաննես (Ованес), Օհան (Оган)

Հովհաննես (Ованес), Օհան (Оган) Арабский: يحيى (Яхья), يوحنا (Юханна)

يحيى (Яхья), يوحنا (Юханна) Иврит: יוחנן (Йоханан)

יוחנן (Йоханан) Китайский: 伊凡 (Юэхан)

伊凡 (Юэхан) Корейский: 이반 (Йохван)

이반 (Йохван) Латинский: Ioannes

В украинском языке имя, Иван имеет немало разговорных и ласкательных форм – и их можно насчитать около 40. Отметьте, в течение месяца вы можете обращаться к Ивану по-разному и не повториться!

Ласковые формы образовались от имени Иван – путем добавления окончаний, так и к форме Ваня.

Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івасько, Івашко, Івашенько, Івашечко та Ясьо.

Ваня, Ванько, Ванцьо, Ваньо, Ванюсьо.

А Григорий Пивторак в "Истории собственных имен" приводит еще и следующие варианты: Иванчу́к, Ивасю́к, Ивану́ха, Иванту́ха, Ива́к, Ива́ндо, Ива́нец, Ива́т, Ива́ха, Ива́хно, Ива́шу́ра.

Однако подчеркнем, что сокращение на -ша, -юша характерны для русского языка. Поэтому при наличии стольких вариантов можно обойтись без Ванюши, Ванюшки.

Не только Ваня / Freepik

Есть и несколько женских вариантов имени – Иванна, Ива, Яна, Янина.

В документах мы можем встретить запись как Иван, так и Иоанн. А также – Ян, хотя оно того же происхождения, но это самостоятельное имя. Как и вариант формы с любого другого языка, которую выберут родители. Как в случае с именем Алексей, можно еще Олекса или Олесь, но не Леха.

Форму обращения Иоанн для себя выбирают священнослужители.

А еще в украинском языке около 50 фамилий образованных от имени Иван – то это целое культурное явление. Вот такие варианты фамилий существуют, и это без русифицированных форм: Ва́нченко, Ванчу́к, Ваньо́, Иване́нко, Иване́ц, Иване́цкий, Ива́ник, Ивани́ло, Ивани́на, Иванисе́нко, Ивани́сик, Ивани́ца, Ивани́цкий, Иванича́к, Ивани́чко, Иваничу́к, Ивани́шин, Ивани́шинец, Ива́нив, Ива́ний, Иванийчу́к, Ива́нович, Ива́новский, Ивану́ник, Ивану́нь, Ива́нцев, Иванченко, Иванчи́на, Иванчи́шин, Иванчи́шин, Иванчу́к, Ива́ньо́, Ива́сенко, Ива́сенька, Ива́сиков, Ива́сина, Ива́си́шин, Ива́сов, Ива́си́вка, Ива́сю́к, Ива́хов, Ивахно́, Ива́шкив, Ива́щенко, Яне́цкий, Янко, Янко́вский, Яно́вский, Я́нуш, Янченко, Янченков, Янчук, Янчу́ков, Я́ськив, Ясько.

Есть ли среди них ваше?

А еще есть множество населенных пунктов, но это отдельная история. Как и имена известных деятелей во всем мире, которые имеют имя Иван – Иван Котляревский, Иван Франко, Иван Тургенев, Янка Купала, Янка Бриль, Ян Гус, Ян Кохановский, Иван Вазов, Джон Голсуорси, Джон Рид, Жан-Жак Руссо, Иоганн-Себастьян Бах, Иоганн-Вольфганг Гете, Джованни Боккаччо, Хуан Гойтисоло, Ованес Туманян, Вано Мурадели, Юхан Смуул, Йон Крянге и др.

Это имя не потеряло своей популярности до сих пор, и чуть ли не в каждом классе мы можем встретить Иванка.