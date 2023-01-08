"Народ мой есть! Народ мой всегда будет!": лучшие цитаты поэта Василия Симоненко
8 января украинскому поэту-шестидесятнику Василию Симоненко исполнилось бы 83 года. Он жил и творил для Украины, хоть и недолгие 28 лет.
Литературные критики назвали Симоненко поэтом "без камня за душой". А эссеист Евгений Сверстюк заявил, что этот поэт относится к тем, чью биографию нужно учить как часть истории нашего государства. Лучшие цитаты Василия Симоненко читайте в материале 24 Канала.
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Краткая биография Василия Симоненко
Василий Симоненко родился 8 января 1935 года в селе Биевцы Полтавской области. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Симоненко стал одним из самых мощных борцов за Украину среди представителей украинской литературы. Его стихи стали истоком украинского движения сопротивления 1960 – 70 – х годов. Он писал сатиру на советскую систему.
Летом 1962 года поэта жестоко избили сотрудники милиции. Со временем состояние его здоровья ухудшилось. Рак почек и побои милиционеров привели к преждевременной смерти Симоненко. В ночь с 13 на 14 декабря 1963 г. он отошел в вечность.
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Лучшие цитаты Василия Симоненко
- Украина! Пока буду жить, буду открывать тебя.
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Народ мой есть! Народ мой всегда будет! Никто не перечеркнет мой народ!
- На свете тот мудрее, кто больше всего любит жизнь.
- Можно все на свете выбирать, сын, выбрать нельзя только Родину.
- Украина, ты моя молитва, Ты моя отчаяние вековая…
- Поэзия – прекрасная мудрость.
- Живет тот, кто не живет для себя, кто для других борется за жизнь.
- Вечная мудрость простого человека в обыкновенной палянице живет.
- Нет ничего страшнее неограниченной власти в руках ограниченного человека.
- Какими бы цитатами бездари не подпирали свой умственный потолок, он, однако, слишком низок для нормального человека.
- Счастлив тот, кто хочет мало от жизни: он никогда не разочаруется в нем.
- На кладбище расстрелянных иллюзий нет места для могил.
***
Ты знаешь, что ты человек?
Ты знаешь об этом или нет?
Улыбка твоя – единственная,
Мука твоя – единственная,
Глаза твои – одни.