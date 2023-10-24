Среди них – 2,3 тысячи женщин и около 900 мужчин. Заметим, что определенные категории украинцев имеют право безвозмездно учиться в учебных заведениях.

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Украинцы могут получить ваучер на обучение

Так, благодаря ваучеру украинцы могут пройти переподготовку по рабочей профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации.

На сегодняшний день определили 124 профессии и специальности, на которых можно учиться по ваучерам. Самая популярная специальность среди переселенцев – психология.

Также к самым популярным специальностям и профессиям, которые переселенцы овладевают ваучерами, относятся:

социальная работа; медсестринство и дошкольное образование;

водитель;

строительство и гражданская инженерия;

агрономия;

электроэнергетика, электротехника и электромеханика;

предпринимательство и торговля;

повар.

Чтобы получить ваучер, переселенцы могут обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку. Больше информации можно найти за ссылкой.