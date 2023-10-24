Серед них – 2,3 тисячі жінок і близько 900 чоловіків. Зауважимо, що визначені категорії українців мають право безоплатно навчатися у закладах освіти.

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Українці можуть отримати ваучер на навчання

Так, завдяки ваучеру українці можуть пройти перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації.

На сьогодні визначили 124 професії та спеціальності, на яких можна навчатися за ваучерами. Найпопулярнішою спеціальністю серед переселенців є психологія.

Також до найпопулярніших спеціальностей і професій, які переселенці опановують за ваучерами, належать:

соціальна робота, медсестринство та дошкільна освіта;

водій;

будівництво та цивільна інженерія;

агрономія;

електроенергетика, електротехніка й електромеханіка;

підприємництво і торгівля;

кухар.

Аби отримати ваучер, переселенці можуть звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку. Більше інформації можна знайти за посиланням.