Верховная Рада не поддержала отмену отсрочки для студентов в возрасте 25+

В четверг, 15 января, во время заседания Верховной Рады депутаты не поддержали отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 25 лет.

Какое решение принял Совет?

Во время заседания 15 января в Верховной Раде была рассмотрена поправка к законопроекту №13574, которая предусматривала потерю отсрочки от мобилизации для студентов, начавших обучение после 25 лет.

Однако голосов за ее принятие не хватило: соответствующую инициативу поддержали всего 137 нардепов. Известно, что 13 парламентариев выступили против, а еще 14 воздержались от голосования.

Поправку к законопроекту не поддержали / Фото: "РБК-Украина"

Ранее соответствующие изменения в законодательство комментировал народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России очень многие воспользовались лазейкой в ​​законодательстве и пошли в заведения высшего образования не для того, чтобы учиться, а во избежание мобилизации.

В то же время нардеп подчеркнул, что находящийся на рассмотрении законопроект не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку.

Важно! По словам Сергея Бабака, Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, по результатам которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а лишь формально "прятались" в этих учебных заведениях.

