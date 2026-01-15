Верховная Рада не поддержала отмену отсрочки для студентов в возрасте 25+
- В Верховной Раде была рассмотрена поправка к законопроекту №13574.
- Верховная Рада не поддержала отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 25 лет, за что проголосовали только 137 депутатов.
В четверг, 15 января, во время заседания Верховной Рады депутаты не поддержали отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 25 лет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Какое решение принял Совет?
Во время заседания 15 января в Верховной Раде была рассмотрена поправка к законопроекту №13574, которая предусматривала потерю отсрочки от мобилизации для студентов, начавших обучение после 25 лет.
Однако голосов за ее принятие не хватило: соответствующую инициативу поддержали всего 137 нардепов. Известно, что 13 парламентариев выступили против, а еще 14 воздержались от голосования.
Ранее соответствующие изменения в законодательство комментировал народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения России очень многие воспользовались лазейкой в законодательстве и пошли в заведения высшего образования не для того, чтобы учиться, а во избежание мобилизации.
В то же время нардеп подчеркнул, что находящийся на рассмотрении законопроект не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку.
Важно! По словам Сергея Бабака, Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, по результатам которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а лишь формально "прятались" в этих учебных заведениях.
Что изменилось в процессе мобилизации?
В 2026 году основные изменения в мобилизации в Украине включают получение отсрочки онлайн и использование Резерв ID вместо бумажных справок. Через приложение Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил военного учета.
В Резерв+ также добавили функцию, позволяющую узнать об отправке повестки по почте. Сообщения в приложении являются информационными и не заменяют официальную повестку.
С 1 января 2026 года в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных работников. Бронировать можно только тех, кто имеет зарплату не менее 21617 гривен в месяц.