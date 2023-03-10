Весенние каникулы будут не во всех школах: когда и сколько будут отдыхать ученики в Кировоградской области
Не все ученики Кировоградской области весной пойдут на каникулы. Остальные будут отдыхать от учебы несколько дней или неделю.
Глава городского управления образования Лариса Костенко рассказала "Суспильному", что большинство школьников в Кропивницком будут отдыхать весной несколько дней.
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Когда весенние каникулы в школах Кропивницкого
Так, ученики 27 крапивнических школ пойдут на весенние каникулы 27 марта и будут отдыхать до 31 марта.
Однако такой график согласовали не все школы города. С 27 марта по 2 апреля будут отдыхать от учебы ученики Крепостной гимназии и двух лицеев – "Научного" и "Перспектива".
Два дня каникул определили в Инновационной гимназии – с 27 по 28 марта. Ученики НПО №32 уйдут на каникулы с 28 марта по 31.
Школьники гимназий "Интеллект" и "Современник" и лицея "Новых технологий обучения" будут отдыхать с 29 марта по 2 апреля.
Для учеников гимназии Елены Журливой и Классической каникулы продлятся с 3 по 7 апреля.
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Когда будут отдыхать ученики в Кировоградской области
В Кировоградской области в 226 школах весенние каникулы продлятся с 27 марта по 2 апреля. Среди этих школ 31 из 38 в Кропивницком, все школы Александрии и Светловодска.
В 78 из 452 школ не будет весенних каникул, рассказала "Суспильному" директор областного департамента образования Эльза Лещенко. Все потому что весенний отдых этих школьников объединили с зимним.
Так, не будет весенних каникул в школах Надлацкой общины Головановского района, Бобринецкой и Знаменской общин Кропивницкого района, Маловисковской, Смолинской и Тишковской общин Новоукраинского района и Онуфриевской общины Александрийского района Кировоградской области, сказала Эльза Лещенко.
В Благовещенской общине Головановского района, Компанеевской и Кетрисановской общине Кропивницкого района и Приютовской общине Александрийского района весенние каникулы, по данным директора департамента, будут в части школ. В этих общинах на весенние каникулы пойдут ученики 36 школ.