Ученики на Полтавщине вскоре уйдут на весенние каникулы

Вскоре в школах Полтавщины стартуют весенние каникулы. Учебные заведения предварительно определились со сроками отдыха учеников.

Детали сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. И отметил, что даты весенних каникул различаются в общинах.

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Когда будут весенние каникулы в школах Полтавщины

Чиновник отметил, что в 51 общине каникулы весной продлятся с 25 по 31 марта. Еще в семи – с 1 по 7 апреля.

Школы в Лохвицкой общине уйдут на каникулы на неделю позже – с 8 по 14 апреля,

– сообщил Пронин.

Михайловская община, по его словам, выбрала разные сроки для своих школ.

Чиновник также рассказал, что с 25 по 31 марта каникулы продлятся в Белицкой, Белоцерковской, Великобагачанской, Великобудищанской, Великорублевской, Великосорочинской, Гадячской, Глобинской, Гоголевской, Горишнеплавновской, Градижской, Гребенковской, Диканьской, Драбиновской, Заводской, Зеньковской, Каменнопотоковской, Козельщинской, Коломакской, Котелевской, Краснолуцкой, Кременчугской, Лубенской, Лютенской, Мартыновской, Мачуховской, Машевской, Миргородской, Нехворощанской, Новогалещинской, Новооржицкой, Новосанжарской, Новоселовской, Оболонской, Опошнянской, Оржицкой, Петровско-Роменской, Пирятинской, Песчанской, Полтавской, Пришибской, Решетиловской, Ромодановской, Семеновской, Сенчанской, Сергеевской, Терешковской, Хорольской, Чутовской, Шищацкой, Щербановской громадах.

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С 1 апреля каникулы начнутся в Карловской, Кобеляцкой, Камышнянской, Ланновской, Омельницкой, Скороходовской, Чернухинской территориальных громадах, резюмировал Пронин.