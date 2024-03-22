Когда стартуют и сколько продлятся весенние каникулы в школах Киева

Весенние каникулы в школах Киева продлятся неделю. Они стартуют уже 25 марта.

Не будут учиться школьники в столице Украины до 31 марта включительно. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

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Когда в школах Киева будут весенние каникулы

Чиновник говорит, что такие даты определили в соответствии с рекомендованной структурой учебного года.

С 25 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет,

– отметил Мондриевский.

И добавил, что до начала каникул школы в столице продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью.

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Чиновник также добавил, что для школьников во время каникул в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по различным предметам.

Для руководителей и управленцев подготовили программу психоэмоционального восстановления, а для учителей – ряд вебинаров и тренингов по вопросам психологической разгрузки и повышения профессионального мастерства.