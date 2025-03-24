Не как все: когда начнутся весенние каникулы в школах Днепра

В большинстве школ Украины, сегодня, 24 марта, начались весенние каникулы. Ученики будут отдыхать от учебы в основном неделю.

Однако даты отдыха школьников могут отличаться в разных регионах. Так есть, к примеру, в Днепре, информирует 24 Канал со ссылкой на департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.

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Когда весенние каникулы в школах Днепра

В Днепре ученики уйдут на каникулы весной позже чем другие.

В городе весенний отдых для школьников начнется 31 марта. Отдыхать они будут до 6 апреля 2025 года.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета отмечают, что каникулы – прекрасная возможность отдохнуть, набраться сил и вдохновения перед завершением учебного года.

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При этом напоминают детям: не забывайте заботиться о собственной безопасности во время прогулок и развлечений.

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Когда в школах Украины весенние каникулы 2025 года