В школах Украины стартовали весенние каникулы

В большинстве школ Украины сегодня, 24 марта, начались весенние каникулы. Ученики в основном будут отдыхать от учебы неделю.

Однако не все. Где каникулы этой весной уже начались и сколько продлятся, рассказывает 24 Канал.

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В школах Украины начались весенние каникулы

В рамках этого учебного года ученики могут отдыхать от учебы в разные даты. Решение о том, отправлять ли школьников на отдых от учебы и когда, принимают в учебных заведениях.

В основном школьники не будут учиться этой весной в течение последней недели марта.

Сегодня, 24 марта весенние каникулы начались в таких городах:

Киев: ученики будут отдыхать до 30 марта включительно.

ученики будут отдыхать до 30 марта включительно. Тернополь: большинство учеников будет отдыхать до 30 марта.

большинство учеников будет отдыхать до 30 марта. Кропивницкий : в большинстве школ каникулы будут по 30 марта.

: в большинстве школ каникулы будут по 30 марта. Николаев : школьники не будут учиться до 30 марта.

: школьники не будут учиться до 30 марта. Одесса : ученики также будут иметь недельный отдых по 30 марта.

: ученики также будут иметь недельный отдых по 30 марта. Луцк : здесь каникулы в школах продлятся до 30 марта.

: здесь каникулы в школах продлятся до 30 марта. Львов : в большинстве школ каникулы продлятся по 28 марта.

: в большинстве школ каникулы продлятся по 28 марта. Харьков: школы получили рекомендации : школы получили рекомендации отпустить учеников на каникулы до 30 марта.

: школы получили рекомендации отпустить учеников на каникулы до 30 марта. Ровно : в Ровно ученики также будут отдыхать до 30 марта.

: в Ровно ученики также будут отдыхать до 30 марта. Черновцы : в учреждениях общего среднего образования Черновцов весенние каникулы предварительно продлятся по 30 марта.

: в учреждениях общего среднего образования Черновцов весенние каникулы предварительно продлятся по 30 марта. Полтава полтава: ученики не будут учиться до 30 марта.

полтава: ученики не будут учиться до 30 марта. Ужгород: ужгородские школьники будут отдыхать по 30 марта.

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В других городах даты весенних каникул в школах другие.

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