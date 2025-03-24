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Учеба Образование в Украине В школах Украины стартовали весенние каникулы
24 марта, 09:00
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В школах Украины стартовали весенние каникулы

Мария Волошин
Основні тези
  • В большинстве школ Украины весенние каникулы начались 24 марта и продлятся до 30 марта.
  • В разных городах даты каникул могут отличаться.

В большинстве школ Украины сегодня, 24 марта, начались весенние каникулы. Ученики в основном будут отдыхать от учебы неделю.

Однако не все. Где каникулы этой весной уже начались и сколько продлятся, рассказывает 24 Канал.

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В школах Украины начались весенние каникулы

В рамках этого учебного года ученики могут отдыхать от учебы в разные даты. Решение о том, отправлять ли школьников на отдых от учебы и когда, принимают в учебных заведениях.

В основном школьники не будут учиться этой весной в течение последней недели марта.

Сегодня, 24 марта весенние каникулы начались в таких городах:

  • Киев: ученики будут отдыхать до 30 марта включительно.
  • Тернополь: большинство учеников будет отдыхать до 30 марта.
  • Кропивницкий: в большинстве школ каникулы будут по 30 марта.
  • Николаев: школьники не будут учиться до 30 марта.
  • Одесса: ученики также будут иметь недельный отдых по 30 марта.
  • Луцк: здесь каникулы в школах продлятся до 30 марта.
  • Львов: в большинстве школ каникулы продлятся по 28 марта.
  • Харьков: школы получили рекомендации: школы получили рекомендации отпустить учеников на каникулы до 30 марта.
  • Ровно: в Ровно ученики также будут отдыхать до 30 марта.
  • Черновцы: в учреждениях общего среднего образования Черновцов весенние каникулы предварительно продлятся по 30 марта.
  • Полтаваполтава: ученики не будут учиться до 30 марта.
  • Ужгород: ужгородские школьники будут отдыхать по 30 марта.

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В других городах даты весенних каникул в школах другие.

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