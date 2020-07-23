Ветераны АТО теперь имеют возможность учиться на магистерских программах в 4 престижных высших учебных заведениях Украины. Стипендия будет покрывать всю стоимость обучения.

Также стипендия имени Богдана Радченко покрывает некоторые учебные направления в школе Projector. Ее назвали в честь студента НаУКМА, который ушел добровольцем и погиб в 2016 году на фронте. О новых возможностях для ветеранов рассказали на странице Минветеранов в фейсбуке.

Важно Власть в начале августа решит, какой формат обучения будет с 1 сентября, – Степанов

Бесплатное обучение

Уже объявили конкурс на обучение в лучших университетах страны. Три из них – расположены в Киеве, один – во Львове. Это такие вузы:

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Киевская школа экономики;

Украинский Католический Университет;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

Каковы критерии

В министерстве отметили, что всем кандидатам на стипендию важно подать пакет документов в приемную комиссию выбранного университета в соответствии с правилами, которые есть сайте. А также успешно сдать вступительные экзамены.

В ведомстве уже объявили конкурс и назвали главные требования для участия. Для этого нужно:

► иметь статус участника боевых действий или просто подтверждение от командования и 2 собратьев. Должны быть указаны конкретные даты и места дислокации;

► успешно поступить на магистерскую программу университетов-партнеров стипендии (НаУКМА, КШЭ, УКУ, КНЭУ) на основе контракта;

► обязательно после окончания обучения не менее 1 года работать по полученной специальности.

Отбор кандидатов будет проходить в 2 тура: конкурс по результатам заявок и собеседование с конкурсной комиссией.

Важно! Подать онлайн-заявку для участия в конкурсе можно до 24 августа 2020 года по этой ссылке.



Вся информация по вступлению на магистерские программы доступна по этим ссылкам: для НаУКМА, для КШЭ, для УКУ, для КНЭУ.