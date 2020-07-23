Ветераны АТО смогут учиться бесплатно в 4 престижных вузах: детали
Ветераны АТО теперь имеют возможность учиться на магистерских программах в 4 престижных высших учебных заведениях Украины. Стипендия будет покрывать всю стоимость обучения.
Также стипендия имени Богдана Радченко покрывает некоторые учебные направления в школе Projector. Ее назвали в честь студента НаУКМА, который ушел добровольцем и погиб в 2016 году на фронте. О новых возможностях для ветеранов рассказали на странице Минветеранов в фейсбуке.
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Бесплатное обучение
Уже объявили конкурс на обучение в лучших университетах страны. Три из них – расположены в Киеве, один – во Львове. Это такие вузы:
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Киевская школа экономики;
- Украинский Католический Университет;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
Каковы критерии
В министерстве отметили, что всем кандидатам на стипендию важно подать пакет документов в приемную комиссию выбранного университета в соответствии с правилами, которые есть сайте. А также успешно сдать вступительные экзамены.
В ведомстве уже объявили конкурс и назвали главные требования для участия. Для этого нужно:
► иметь статус участника боевых действий или просто подтверждение от командования и 2 собратьев. Должны быть указаны конкретные даты и места дислокации;
► успешно поступить на магистерскую программу университетов-партнеров стипендии (НаУКМА, КШЭ, УКУ, КНЭУ) на основе контракта;
► обязательно после окончания обучения не менее 1 года работать по полученной специальности.
Отбор кандидатов будет проходить в 2 тура: конкурс по результатам заявок и собеседование с конкурсной комиссией.