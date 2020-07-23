Ветерани АТО зможуть безкоштовно навчатись в 4 престижних вишах: деталі
Ветерани АТО тепер мають можливість навчатись на магістерських програмах у 4 престижних вищих навчальних закладах України. Стипендія покриватиме всю вартість навчання.
Також стипендія імені Богдана Радченка покриває деякі навчальні напрямки в школі Projector. Її назвали на честь студента НаУКМА, який пішов добровольцем і загинув в 2016 році на фронті. Про нові можливості для ветеранів розповіли на сторінці Мінветеранів у фейсбуці.
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Безкоштовне навчання
Уже оголосили конкурс на навчання в кращих університетах країни. Три з них – розташовані у Києві, один – у Львові. Це такі виші:
- Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- Київська школа економіки;
- Український Католицький Університет;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Які критерії
У міністерстві наголосили, що всім кандидатам на стипендію важливо подати пакет документів у приймальну комісію обраного університету відповідно до правил, які є сайті. А також успішно скласти вступні іспити.
У відомстві вже оголосили конкурс і назвали головні вимоги для участі. Для цього потрібно:
► мати статус учасника бойових дій або просто підтвердження від командування та 2 побратимів. Мають бути зазначені конкретні дати й місця дислокації;
► успішно вступити на магістерську програму університетів-партнерів стипендії (НаУКМА, КШЕ, УКУ, КНЕУ) на основі контракту;
► обов'язково після закінченню навчання щонайменше 1 рік працювати за одержаною спеціальністю.
Відбір кандидатів відбуватиметься у 2 тури: конкурс за результатами заявок та співбесіда з конкурсною комісією.