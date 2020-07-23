Ветерани АТО тепер мають можливість навчатись на магістерських програмах у 4 престижних вищих навчальних закладах України. Стипендія покриватиме всю вартість навчання.

Також стипендія імені Богдана Радченка покриває деякі навчальні напрямки в школі Projector. Її назвали на честь студента НаУКМА, який пішов добровольцем і загинув в 2016 році на фронті. Про нові можливості для ветеранів розповіли на сторінці Мінветеранів у фейсбуці.

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Безкоштовне навчання

Уже оголосили конкурс на навчання в кращих університетах країни. Три з них – розташовані у Києві, один – у Львові. Це такі виші:

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Київська школа економіки;

Український Католицький Університет;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Які критерії

У міністерстві наголосили, що всім кандидатам на стипендію важливо подати пакет документів у приймальну комісію обраного університету відповідно до правил, які є сайті. А також успішно скласти вступні іспити.

У відомстві вже оголосили конкурс і назвали головні вимоги для участі. Для цього потрібно:

► мати статус учасника бойових дій або просто підтвердження від командування та 2 побратимів. Мають бути зазначені конкретні дати й місця дислокації;

► успішно вступити на магістерську програму університетів-партнерів стипендії (НаУКМА, КШЕ, УКУ, КНЕУ) на основі контракту;

► обов'язково після закінченню навчання щонайменше 1 рік працювати за одержаною спеціальністю.

Відбір кандидатів відбуватиметься у 2 тури: конкурс за результатами заявок та співбесіда з конкурсною комісією.

Важливо! Подати онлайн-заявку для участі в конкурсі можна до 24 серпня 2020 року за цим посиланням.



Уся інформація щодо вступу на магістерські програми доступна за цими посиланнями: для НаУКМА, для КШЕ, для УКУ, для КНЕУ.