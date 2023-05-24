Потребность в овладении новыми знаниями и профессией возникла у многих ветеранов и переселенцев. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что есть возможность закрыть эту потребность, а платить людям за нее не нужно.

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Бесплатное обучение для переселенцев и ветеранов

Переселенцы и ветераны могут получить специальный ваучер для образования. Он позволяет бесплатно учиться в учебных заведениях по определенному перечню профессий и специальностей.

В частности, на основании ваучера осуществляется переподготовка по рабочей профессии, подготовка по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализация или повышение квалификации,

– сообщили в министерстве.

Ваучер переселенцы и ветераны могут получить только если они:

не зарегистрированы в центре занятости как безработные;

не получали такой ваучер раньше;

за последние 3 года не проходили переподготовку за счет Фонда государственного социального страхования;

имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Возможность учиться и профессии значительно повышает шансы получить работу, поэтому переселенцев и ветеранов призывают воспользоваться такой возможностью.

Сейчас на Едином портале вакансий 184 тысячи предложений работы, 36 тысяч из них – от Государственной службы занятости.