Потреба оволодіти новими знаннями та професією виникла у багатьох ветеранів та переселенців. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що є можливість закрити цю потребу, а платити людям за неї непотрібно.

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Безплатне навчання для переселенців та ветеранів

Переселенці та ветерани можуть отримати спеціальний ваучер на освіту. Він дозволяє безплатно навчатися у закладах освіти за визначеним переліком професій та спеціальностей.

Зокрема, на підставі ваучера здійснюється перепідготовка за робітничою професією, підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізація чи підвищення кваліфікації,

– повідомили у міністерстві.

Ваучер переселенці та ветерани можуть отримати, тільки якщо вони:

не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні;

не отримували такий ваучер раніше;

впродовж останніх 3 років не проходили перепідготовку за рахунок Фонду державного соціального страхування;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Можливість навчатися та здобути професію значно підвищує шанси отримати роботу, тому переселенців та ветеранів закликають скористатися такою нагодою.

Зараз на Єдиному порталі вакансій є 184 тисячі пропозицій роботи, 36 тисяч з них – від Державної служби зайнятості.