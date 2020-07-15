Ютуб уже несколько лет является одним из самых популярных сайтов мира. И именно там есть множество полезной информации, ведь часто людям легче и лучше посмотреть видео, чем прочитать текст. Часто эту платформу используют и дети, потому учителям полезно будет проводить там лекции.

Как с минимальными навыками начать собственный путь в видеоблогинге – рассказали эксперты образовательного портала На урок.

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Как учителю проводить лекции с помощью Youtube: советы

Сформулируйте идею собственного блога и оцените аудиторию

Перед тем, как создать собственный канал, подумайте о его будущем наполнении – что вы хотите рассказать другим. Ведь без интересных идей нет смысла делать видео. Нужно ответственно подойти к началу блоггерства и заранее определить целевую аудиторию.

Поэтому придумайте и запишите как можно больше идей для будущих видео, выделите 5 лучших и начните снимать для конкретного человека, которого вы себе представляете. Это и будет ваша целевая аудитория.

Создайте собственное название и оформление

В частности, существует три варианта для выбора названия канала:

Канал можно назвать собственным именем (но так будущим зрителям будет тяжело понять тему видеоблога).

Если планируется канал на узкопрофильную тему (например, история Украины), он должен получить соответствующее название.

Назвать канал именем, которое будет ориентировано на целевую аудиторию.



Учитель-блоггер / Фото aif

К тому же, уникальное оформление вызовет интерес у большего количества посетителей вашей ютуб-страницы. Больше всего пользователи платформы уделяют внимания:

"Шапке" блога

Оригинальное вступление, которое значительно увеличивает вероятность подписки, люди захотят следить за обновлениями канала.

Стиль подачи информации, оформление видеороликов



Интересное и простое изложение материала

После создания канала нужно его оформить. Первый шаг начинается с создания "шапки", обложка также должна быть персонализированной, уникальной и красивой. Для создания обложки можно воспользоваться графическими редакторами.

Создание видео

Видеолекции могут быть разных форматов, каждый из которых будет отвечать различным потребностям зрителей. Выбрать собственный формат видеоблогинга поможет наличие или отсутствие необходимых устройств или навыков.

Отметим, что наличие оборудования в этом случае играет важную роль, однако не стоит отказываться от блоггерства только из-за отсутствия профессиональной камеры. Смартфон является прекрасным решением, также поможет обычный дневной свет и немного монтажа.

Презентации более информативны. Поэтому, если нужно показать цифры, статистику, скрины и прочее – такой формат прекрасно справится с этой задачей.

Оцените свои возможности, навыки, предпочтения

Это важно тоже сделать перед запуском собственного видеоблога. Выберите определенный формат преподавания, но советуем их чередовать.