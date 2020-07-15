Ютуб вже кілька років є одним із найпопулярніших сайтів світу. І саме там є безліч корисної інформації, адже часто людям легше та краще подивитися відео, ніж прочитати текст. Часто цю платформу використовують і діти, тож вчителям корисно буде проводити там лекції.

Як із мінімальними навичками розпочати власний шлях у відеоблогінгу – розповіли експерти освітнього порталу На урок.

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Сформулюйте ідею власного блогу та оцініть аудиторію

Перед тим, як створити власний канал, подумайте про його майбутнє наповнення – що ви хочете розповісти іншим. Адже без цікавих ідей немає сенсу робити відео. Потрібно відповідально підійти до початку блогерства та заздалегідь визначити цільову аудиторію.

Тому вигадайте та запишіть якомога більше ідей для майбутніх відео, виокремте 5 найкращих і почніть знімати для конкретної людини, яку ви собі уявляєте. Це і буде ваша цільова аудиторія.

Створіть власну назва та оформлення

Зокрема, існує три варіанти для вибору назви каналу:

Канал можна назвати власним ім'ям (але так майбутнім глядачам буде тяжко зрозуміти тему відеоблогу).

Якщо планується канал на вузькопрофільну тему (наприклад, історія України), він має отримати відповідну назву.

Назвати канал ім'ям, яке буде орієнтований на цільову аудиторію.



Учитель-блогер / Фото aif

До того ж, унікальне оформлення викличе інтерес у великої кількості відвідувачів до вашої ютуб-сторінки. Найбільше, користувачі платформи приділяють уваги:

"Шапці" блогу

Оригінальний вступ, який значно збільшує ймовірність підписки, люди захочуть стежити за оновленнями каналу.

Стиль подачі інформації, оформлення відеороликів

Цікавий і простий виклад матеріалу

Після створення каналу потрібно його оформити. Перший крок починається зі створення «шапки», обкладинка також має бути персоналізованою, унікальною та гарною. Для створення обкладинки можна скористатися графічними редакторами.

Створення відео

Відеолекції можуть бути різних форматів, кожен із яких відповідатиме різним потребам глядачів. Обрати власний формат відеоблогінгу допоможе наявність або відсутність необхідних пристроїв або навичок.

Зазначимо, що наявність обладнання у цьому випадку відіграє важливу роль, проте не варто відмовлятися від блогерства лише через відсутність професійної камери. Смартфон є чудовим рішенням, також допоможе звичайне денне світло та трохи монтажу.

Презентації більш інформативні. Тому, якщо потрібно показати цифри, статистику, скріни та інше – такий формат прекрасно впорається з цим завданням.

Оцініть власні можливості, навички, вподобання

Це важливо теж зробити перед запуском власного відеоблогу. Оберіть певний формат викладання, але радимо їх чергувати.