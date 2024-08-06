Не говорите, что "гарно виглядаєте": как правильно на украинском

Часто из уст собеседников вы можете услышать фразу о том, что "гарно виглядаєте". Однако этот комплимент сформирован хоть и искренне, но неправильно.

И ошибка здесь речевая, отмечает Образование 24. Учительница украинского языка Светлана Чернышева рассказала, как сказать правильно.

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"Виглядати" или "мати вигляд" – как правильно

Педагог отметила: учиться на чужих ошибках очень интересно. И предложила послушать кусочек рекламы.

"Выгляжу ужасно (укр. виглядає жахливо), все мажу-мажу – но бесполезно",

– говорилось в рекламе.

После Чернышева спросила: "Вы заметили речевую ошибку?".

Тогда для вас подсказочка: "виглядати" можно из-за угла, из окна. А если говорить о внешнем виде чего-то, употребляем фразу "мати гарний вигляд",

– уточнила педагог.

Например, "ця дівчина має гарний вигляд".