Не говорите, что "гарно виглядаєте": как правильно на украинском
Источник:Светлана Чернышова
Часто из уст собеседников вы можете услышать фразу о том, что "гарно виглядаєте". Однако этот комплимент сформирован хоть и искренне, но неправильно.
И ошибка здесь речевая, отмечает Образование 24. Учительница украинского языка Светлана Чернышева рассказала, как сказать правильно.
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"Виглядати" или "мати вигляд" – как правильно
Педагог отметила: учиться на чужих ошибках очень интересно. И предложила послушать кусочек рекламы.
"Выгляжу ужасно (укр. виглядає жахливо), все мажу-мажу – но бесполезно",
– говорилось в рекламе.
После Чернышева спросила: "Вы заметили речевую ошибку?".
Тогда для вас подсказочка: "виглядати" можно из-за угла, из окна. А если говорить о внешнем виде чего-то, употребляем фразу "мати гарний вигляд",
– уточнила педагог.
Например, "ця дівчина має гарний вигляд".
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