На днях от рук агрессора погиб еще один педагог. Он отправился защищать Украину вместе с сыном.

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Виктор Шулик погиб

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на фронте погиб директор Попаснянского лицея Виктор Шулик.

Виктор Григорьевич более 30 лет даровал маленьким попаснянам знания по истории. Защищал своих учеников и на фронте,

– написал Гайдай.

С началом полномасштабной войны, по словам Гайдая, Виктор Шулик вместе с сыном Денисом тоже учителем пошел защищать страну. Сына Шулика ранили.

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Украинские учителя, погибшие в войне с Россией

В конце августа в войне против России погиб учитель Высокопольской школы Херсонской области Александр Семко. Знакомые и коллеги говорят, что он был профессионалом и хорошим другом.

В конце сентября на фронте погиб главный педагог Коломыи Любомир Бордун. Он отдал жизнь за Украину в бою с оккупантами Донецкой области. Любомиру было 38 лет. У него остались жена и двое детей.

Также недавно на войне погиб учитель из села Комарово на Волыни, Руслан Будь.

В Хмельницком же отдали последнее уважение погибшему военному Павлу Жуку. 29-летнего защитника не стало 2 октября. Он умер после тяжелых ранений, полученных в боях на Херсонщине. Защитник Украины преподавал информатику в УВК №4, а затем пошел в армию.