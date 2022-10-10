Днями від рук агресора загинув ще один педагог. Він пішов захищати Україну разом із сином.
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Віктор Шулік загинув
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на фронті загинув директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік.
Віктор Григорович понад 30 років дарував маленьким попаснянам знання з історії. Боронив своїх учнів і на фронті,
– написав Гайдай.
З початком повномасштабної війни, за словами Гайдая, Віктор Шулік разом із сином Денисом, теж учителем, пішов захищати країну. Сина Шуліка поранили.
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Українські вчителі, які загинули у війні з Росією
- Наприкінці серпня у війні проти Росії загинув учитель Високопільської школи, що на Херсонщині, Олександр Семко. Знайомі та колеги кажуть, що він був професіоналом та добрим другом.
- А наприкінці вересня на фронті загинув головний освітянин Коломиї Любомир Бордун. Він віддав життя за Україну у бою з окупантами на Донеччині. Любомиру було 38 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.
- Також нещодавно на війні загинув учитель із села Комарове, що на Волині, Руслан Будь.
- У Хмельницькому ж віддали останню шану загиблому військовому Павлу Жуку. 29-річного захисника не стало 2 жовтня. Він помер після важких поранень, які отримав у боях на Херсонщині. Захисник України викладав інформатику в НВК №4, а потім пішов до війська.