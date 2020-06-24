Президент Владимир Зеленский обратился ко всем выпускникам, которые 25 июня начнут марафон по сдаче ВНО. Политик пожелал успеха и призвал соблюдать дистанцию и не забыть защитные маски.

Владимир Зеленский в видеообращении сказал, что в этом году все не очень справедливо из-за коронавируса, сообщает 24 канал.

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У вас не было нормального последнего звонка, выпускного... Ну, если говорить так, как вы говорите и говорит моя дочь, это был полный трэш,

– отметил президент.

В то же время Владимир Зеленский напомнил, что завтра будет ВНО. Президент уверяет, что все будет хорошо и будет хороший результат. Однако знает, что выпускникам будет непросто. "Мы все будем держать за вас кулаки", – добавил политик.

Помните о самом главном: масочки, расстояние друг от друга. Ну, пожалуйста. И все дезинфицируйте! Вот все, что можете,

– призвал Зеленский.

Президент пожелал всем выпускникам 200 максимальных баллов на ВНО, успеха и здоровья.

Владимир Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО: видео

Заметим, что в Украине проведут ВНО с 25 июня по 17 июля в условиях карантина.

Как будет происходить ВНО / Инфографика 24 канала