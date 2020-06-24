Масочки і відстань один від одного, – Зеленський звернувся до випускників напередодні ЗНО
Президент Володимир Зеленський звернувся до усіх випускників, які 25 червня розпочнуть марафон із складання ЗНО. Політик побажав успіху та закликав дотримуватися дистанції та не забути захисні маски.
Володимир Зеленський у відеозверненні сказав, що цього року все не дуже справедливо через коронавірус, повідомляє 24 канал.
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У вас не було нормального останнього дзвоника, випускного… Ну, якщо казати так, як ви кажете і каже моя донька, то був повний треш,
– зауважив президент.
Водночас Володимир Зеленський нагадав, що завтра буде ЗНО. Президент запевняє, що все буде добре і буде гарний результат. Однак знає, що випускника буде не просто. "Ми всі будемо тримати за вас кулаки", – додав політик.
Пам’ятайте найголовніше: масочки, відстань один від одного. Ну, будь ласка. І все дезінфікуйте! От все, що можете,
– закликав Зеленський.
Президент побажав усім випускникам 200 максимальних балів на ЗНО, успіху та здоров’я.
Володимир Зеленський звернувся до випускників напередодні ЗНО: відео
Зауважимо, що в Україні проведуть ЗНО з 25 червня до 17 липня в умовах карантину.