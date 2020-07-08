В Украине 7 июля выпускники сдали очередное ВНО по английскому языку. Всего участие в тестировании приняли более 105 тысяч выпускников.

8 июля правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

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Правильные ответы ВНО по английскому языку

Правильные ответы к ВНО по английскому языку / Скриншот

Ответы ВНО по английскому языку / Скриншот

Работа английского языка насчитывала 59 заданий разных форм и состояла из четырех частей: "Понимание речи на слух (аудирование)" (16 заданий), Чтение (22 задачи), "Использование языка" (20 заданий) и Письмо (одно задание открытой формы с развернутым ответом).

Сертификационная работа по английскому языку 2020 года – по ссылке.

Заметим, что результаты внешнего независимого оценивания объявят до 25 июля. В целом ВНО началась в Украине с 25 июня и продлится до 17 июля в условиях карантина.

Как проводить ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала