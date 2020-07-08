В Україні 7 липня випускники склали чергове ЗНО з англійської мови. Всього участь у тестуванні взяли понад 105 тисяч випускників.

8 липня правильні відповіді опублікував Український центр оцінювання якості освіти.

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Правильні відповіді ЗНО з англійської мови



Правильні відповіді до ЗНО з англійської мови / Скриншот



Відповіді ЗНО з англійської мови / Скриншот

Робота з анлійської мови налічувала 59 завдань різних форм та складалася з чотирьох частин: "Розуміння мови на слух (аудіювання)" (16 завдань), "Читання" (22 завдання), "Використання мови" (20 завдань) і "Письмо" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Сертифікаційна робота з англійської мови 2020 року – за посиланням.

Зауважимо, що результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять до 25 липня. Загалом ЗНО розпочалося в Україні з 25 червня та триватиме до 17 липня в умовах карантину.



Як проводитимуть ЗНО у 2020 році / Інфографіка 24 каналу