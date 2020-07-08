ЗНО з англійської мови 2020: опубліковані правильні відповіді
В Україні 7 липня випускники склали чергове ЗНО з англійської мови. Всього участь у тестуванні взяли понад 105 тисяч випускників.
8 липня правильні відповіді опублікував Український центр оцінювання якості освіти.
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Правильні відповіді ЗНО з англійської мови
Правильні відповіді до ЗНО з англійської мови / Скриншот
Відповіді ЗНО з англійської мови / Скриншот
Робота з анлійської мови налічувала 59 завдань різних форм та складалася з чотирьох частин: "Розуміння мови на слух (аудіювання)" (16 завдань), "Читання" (22 завдання), "Використання мови" (20 завдань) і "Письмо" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).
Зауважимо, що результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять до 25 липня. Загалом ЗНО розпочалося в Україні з 25 червня та триватиме до 17 липня в умовах карантину.