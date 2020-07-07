В Україні 7 липня учасники ЗНО складали англійську мову. Біля пунктів тестування у деяких містах помітили порушення карантинних обмежень – майбутні абітурієнти були без масок та не зберігали соціальну дистанцію.

На тестування зареєструвались понад 117 тисяч осіб

На тестування зареєструвались 117 666 осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

До теми Пандемія – не завада: цього року учасників ЗНО з 200 балами буде більше

ЗНО вони проходили у майже 8 тисячах аудиторій у 492 пунктах тестування. Правильні відповіді на питання тестування можна буде дізнатись вже 8 липня. Щодо результатів – то їх опублікують 25 липня – на особистих сторінках учасників.

Біля пунктів тестування порушували карантинні обмеження

Проте, інформує Teza у телеграмі, незважаючи на заходи безпеки всередині пунктів тестування, біля самих будівель правила карантину таки порушували. Учасники ЗНО не одягали маски і не дотримувались соціальної дистанції.

Зверніть увагу! Учасники ЗНО, які не могли взяти участь в основній сесії ЗНО, можуть спробувати свої сили на додатковій. Для цього потрібно зареєструватись протягом 5 днів з дня проведення тестування.

ЗНО в умовах пандемії. Що відомо

Тестування розпочалися з 25 червня і триватимуть до 17 липня.

Вчителям, які беруть участь у проведенні ЗНО, роблять ПЛР-тестування.

У кожній школі, що є пунктом тестування, сформовані чіткі маршрути для учасників.

Учасників розпитують про стан здоров'я та проводять температурний скринінг.

У аудиторіях має бути не більше 15 осіб. Між партами дистанція – 1,5 метра.

У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.

Усі учасники ЗНО мають бути у захисних масках.



ЗНО у 2020 році: основні дати / Зображення МОН