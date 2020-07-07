В Украине 7 июля участники ВНО сдавали английский язык. Возле пунктов тестирования в некоторых городах заметили нарушение карантинных ограничений – будущие абитуриенты были без масок и не сохраняли социальную дистанцию.

На тестирование зарегистрировались более 117 тысяч человек

На тестирование зарегистрировались 117 666 человек. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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ВНО они проходили в почти 8 тысячах аудиторий в 492 пунктах тестирования. Правильные ответы на вопросы тестирования можно будет узнать уже 8 июля. Относительно результатов – то их опубликуют 25 июля – на личных страницах участников.

Возле пунктов тестирования нарушали карантинные ограничения

Однако, информирует Teza в телеграмме, несмотря на меры безопасности внутри пунктов тестирования, возле самих зданий правила карантина таки нарушали. Участники ВНО не надевали маски и не придерживались социальной дистанции.

Обратите внимание! Участники ВНО, которые не могли принять участие в основной сессии ВНО, могут попробовать свои силы на дополнительной. Для этого нужно зарегистрироваться в течение 5 дней со дня проведения тестирования.

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Тестирование началось с 25 июня и продлится до 17 июля.

Учителям, которые принимают участие в проведении ВНО, делают ПЦР-тестирование.

В каждой школе, что является пунктом тестирования, сформированы четкие маршруты для участников.

Участников расспрашивают о состоянии здоровья и проводят температурный скрининг.

В аудиториях должно быть не более 15 человек. Между партами дистанция – 1,5 метра.

В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.

Все участники ВНО должны быть в защитных масках.



ВНО в 2020 году: основные даты / Изображение МОН