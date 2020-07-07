На ВНО по английскому языку массово нарушали карантин: видео
В Украине 7 июля участники ВНО сдавали английский язык. Возле пунктов тестирования в некоторых городах заметили нарушение карантинных ограничений – будущие абитуриенты были без масок и не сохраняли социальную дистанцию.
На тестирование зарегистрировались более 117 тысяч человек
На тестирование зарегистрировались 117 666 человек. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
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ВНО они проходили в почти 8 тысячах аудиторий в 492 пунктах тестирования. Правильные ответы на вопросы тестирования можно будет узнать уже 8 июля. Относительно результатов – то их опубликуют 25 июля – на личных страницах участников.
Возле пунктов тестирования нарушали карантинные ограничения
Однако, информирует Teza в телеграмме, несмотря на меры безопасности внутри пунктов тестирования, возле самих зданий правила карантина таки нарушали. Участники ВНО не надевали маски и не придерживались социальной дистанции.
ЗНО в условиях пандемии. Что известно
- Тестирование началось с 25 июня и продлится до 17 июля.
- Учителям, которые принимают участие в проведении ВНО, делают ПЦР-тестирование.
- В каждой школе, что является пунктом тестирования, сформированы четкие маршруты для участников.
- Участников расспрашивают о состоянии здоровья и проводят температурный скрининг.
- В аудиториях должно быть не более 15 человек. Между партами дистанция – 1,5 метра.
- В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.
- Все участники ВНО должны быть в защитных масках.