ВНО по иностранным языкам: опубликованы правильные ответы на тесты
В Украине 6 июля абитуриенты сдали ВНО по немецкому, французскому и испанскому языкам. Теперь они могут определить собственный тестовый балл, используя правильные ответы на задания тестов, кроме задания открытой формы.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста – 72 тестовых балла. Об этом пишет Украинский центр оценивания качества образования.
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Правильные ответы ВНО по иностранным языкам
Ответы к ВНО по испанскому языку
Ответы к ВНО по испанскому языку / Скриншот
Ответы к ВНО по испанскому языку / Скриншот
Ответы к ВНО по испанскому языку / Скриншот
Ответы к ВНО по немецкому языку
Ответы к ВНО по немецкому языку / Скриншот
Ответы к ВНО по немецкому языку / Скриншот
Ответы к ВНО по немецкому языку / Скриншот
Ответы к ВНО по французскому языку
Ответы к ВНО по французскому языку / Скриншот
Ответы к ВНО по французскому языку / Скриншот
Ответы к ВНО по французскому языку / Скриншот
При объявлении официальных результатов ВНО по иностранным языкам будут обнародованы таблицы по шкале от 100 до 200 баллов, которые будут использоваться абитуриентами при поступлении в вузы.
Заметим, что результаты внешнего независимого оценивания объявят до 25 июля. ВНО началось в Украине с 25 июня и продлится до 17 июля в условиях карантина.