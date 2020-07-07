В Украине 6 июля абитуриенты сдали ВНО по немецкому, французскому и испанскому языкам. Теперь они могут определить собственный тестовый балл, используя правильные ответы на задания тестов, кроме задания открытой формы.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста – 72 тестовых балла. Об этом пишет Украинский центр оценивания качества образования.

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Правильные ответы ВНО по иностранным языкам

Ответы к ВНО по испанскому языку



Ответы к ВНО по испанскому языку / Скриншот



Ответы к ВНО по испанскому языку / Скриншот



Ответы к ВНО по испанскому языку / Скриншот

Сертификационная работа по испанскому языку 2020 года – по ссылке.

Ответы к ВНО по немецкому языку



Ответы к ВНО по немецкому языку / Скриншот



Ответы к ВНО по немецкому языку / Скриншот



Ответы к ВНО по немецкому языку / Скриншот

Сертификационная работа по немецкому языку 2020 года – по ссылке.

Ответы к ВНО по французскому языку



Ответы к ВНО по французскому языку / Скриншот



Ответы к ВНО по французскому языку / Скриншот



Ответы к ВНО по французскому языку / Скриншот

Сертификационная работа по французскому языку 2020 года – по ссылке.

При объявлении официальных результатов ВНО по иностранным языкам будут обнародованы таблицы по шкале от 100 до 200 баллов, которые будут использоваться абитуриентами при поступлении в вузы.

Заметим, что результаты внешнего независимого оценивания объявят до 25 июля. ВНО началось в Украине с 25 июня и продлится до 17 июля в условиях карантина.



Как проводят ВНО 2020 / Инфографика 24 канала