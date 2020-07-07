В Україні 6 липня абітурієнти склали ЗНО з німецької, французької та іспанської мов. Тож, тепер вони можуть визначити власний тестовий бал, використовуючи правильні відповіді на завдання тестів, окрім завдання відкритої форми.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту – 72 тестові бали. Про це пише Український центр оцінювання якості освіти.

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Правильні відповіді ЗНО з іноземних мов

Відповіді до ЗНО з іспанської мови



Відповіді до ЗНО з іспанської мови / Скриншот



Відповіді до ЗНО з іспанської мови / Скриншот



Відповіді до ЗНО з іспанської мови | Скриншот

Сертифікаційна робота з іспанської мови 2020 року – за посиланням .

Відповіді до ЗНО з німецької мови



Відповіді до ЗНО з німецької мови / Скриншот



Відповіді до ЗНО з німецької мови / Скриншот



Відповіді до ЗНО з німецької мови / Скриншот

Сертифікаційна робота з німецької мови 2020 року – за посиланням .

Відповіді до ЗНО з французької мови



Відповіді до ЗНО з французької мови / Скриншот



Відповіді до ЗНО з французької мови / Скриншот



Відповіді до ЗНО з французької мови / Скриншот

Сертифікаційна робота з французької мови 2020 року – за посиланням .

При оголошенні офіційних результатів ЗНО з іноземних мов будуть оприлюднені таблиці за шкалою від 100 до 200 балів, які будуть використовуватися абітурієнтами під час вступу до вишів.

Зауважимо, що результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять до 25 липня. Загалом ЗНО розпочалося в Україні з 25 червня та триватиме до 17 липня в умовах карантину.



Як проводитимуть ЗНО 2020 / Інфографіка 24 каналу