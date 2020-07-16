В Украине 15 июля выпускники сдали ВНО по географии. Участие в тестировании приняли более 91 тысячи школьников, а это около 71% от общего количества зарегистрированных.

Уже 16 июля на сайте Украинского центра оценивания качества образования появились правильные ответы.

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Интересно, что к тестированию не допустили 34-х участников, из них 6-х – из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний.

Правильные ответы ВНО по географии



Правильные ответы ВНО 2020 по географии / Скриншот



Правильные ответы ВНО 2020 по географии / Скриншот

Как выглядела Сертификационная работа по географии 2020 года, смотрите по ссылке.

Структура теста ВНО по географии 2020

Сертификационная работа по географии насчитывает 54 задачи различной формы:

с выбором одного правильного ответа (36 заданий), они будут оценены в 0 или 1 балл;



на установление соответствия (6 задач). Задания состоят из основы и двух колонок информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Они будут оценены в 0, 1, 2, 3 или 4 балла



открытой формы с коротким ответом (6 задач). Состоит из основы и предусматривает решение задачи. Они оцениваются в 0 или 2 балла



с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (6 задач). Задание состоит из основы и семи вариантов, обозначенных цифрами, среди которых только три правильные. Оценивается в 0, 1, 2 или 3 балла.

ВНО в условиях карантина: главное

Напомним, что ВНО началось в Украине 25 июня с теста по математике и продлится до 17 июля в условиях карантина. Последним предметом тестирования в этом году будет химия.

Объявление результатов участников внешнего тестирования по всем предметам состоится не позднее 29 июля 2020 года.

Поэтому начнется дополнительная сессия ВНО для участников, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по уважительным причинам. Она пройдет в период с 23 июля по 11 августа 2020 года.



ВНО 2020 во время карантина: правила / Инфографика 24 канала

