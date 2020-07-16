В Україні 15 липня випускники склали ЗНО з географії. Участь у тестуванні взяли понад 91 тисячі школярів, а це близько 71% від загальної кількості зареєстрованих.

Вже 16 липня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з’явилися правильні відповіді.

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Цікаво, що до тестування не допустили 34-х учасників, з них 6-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

Правильні відповіді ЗНО з географії



Правильні відповіді ЗНО 2020 з географії / Скриншот



Правильні відповіді ЗНО 2020 з географії / Скриншот

Як виглядала Сертифікаційна робота з географії 2020 року, дивіться за посиланням .

Структура тесту ЗНО з географії 2020

Сертифікаційна робота з географії налічує 54 завдання різної форми:

з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань), вони будуть оцінені в 0 або 1 бал;

на встановлення відповідності (6 завдань). Завдання складаються з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Вони будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали;

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань). Складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Вони оцінюються в 0 або 2 бали;

з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (6 завдань). Завдання складається з основи та семи варіантів, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали.

ЗНО в умовах карантину: головне

Нагадаємо, що ЗНО розпочалося в Україні 25 червня з тесту з математики та триватиме до 17 липня в умовах карантину. Останнім предметом тестування цьогоріч буде хімія.

Оголошення результатів учасників зовнішнього тестування з усіх предметів відбудеться не пізніше 29 липня 2020 року.

Відтак почнеться додаткова сесія ЗНО для учасників, які не змогли взяти участь у основній сесії тестування з поважних причин. Вона пройде у період з 23 липня до 11 серпня 2020 року.