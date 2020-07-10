ВНО по истории Украины 2020: опубликованы правильные ответы
В Украины 9 июля выпускники сдали очередное ВНО по истории Украины. Всего участие в тестировании приняли более 178 тысяч школьников. Это около 67,69% от общего количества зарегистрированных.
10 июля правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.
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Правильные ответы ВНО по истории Украины
Правильные ответы по истории Украины / Скриншот
Правильные ответы по истории Украины / Скриншот
Правильные ответы по истории Украины / Скриншот
Что известно о ВНО по истории Украины
Сертификационная работа по истории Украины насчитывала 60 заданий различных форм и состояла из двух частей:
- "История Украины ХХ – начала XXI века" (30 заданий),
- "История Украины от древнейших времен до конца XIX века" (30 заданий).
Отметим, что результаты внешнего независимого оценивания объявят до 25 июля. В общем ВНО началось в Украине с 25 июня и продлится до 17 июля в условиях карантина.
Как будут проводить ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала