В Украины 9 июля выпускники сдали очередное ВНО по истории Украины. Всего участие в тестировании приняли более 178 тысяч школьников. Это около 67,69% от общего количества зарегистрированных.

10 июля правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

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Правильные ответы ВНО по истории Украины



Правильные ответы по истории Украины / Скриншот​



Правильные ответы по истории Украины / Скриншот​



Правильные ответы по истории Украины / Скриншот​



Сертификационная работа по истории Украины 2020 года – по ссылке.

Что известно о ВНО по истории Украины

Сертификационная работа по истории Украины насчитывала 60 заданий различных форм и состояла из двух частей:

"История Украины ХХ – начала XXI века" (30 заданий),

"История Украины от древнейших времен до конца XIX века" (30 заданий).

Отметим, что результаты внешнего независимого оценивания объявят до 25 июля. В общем ВНО началось в Украине с 25 июня и продлится до 17 июля в условиях карантина.

Как будут проводить ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала