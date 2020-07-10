В Україні 9 липня випускники склали чергове ЗНО з історії України. Всього участь у тестуванні взяли понад 178 тисяч школярів. Це близько 67,69% від загальної кількості зареєстрованих.

10 липня правильні відповіді опублікував Український центр оцінювання якості освіти.

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Правильні відповіді ЗНО з історії України



Правильні відповіді з історії України / Скриншот



Правильні відповіді з історії України / Скриншот



Правильні відповіді з історії України / Скриншот

Сертифікаційна робота з історії України 2020 року – за посиланням.

Що відомо про ЗНО з історії України

Сертифікаційна робота з історії України налічувала 60 завдань різних форм і складалася з двох частин:

"Історія України ХХ – початку ХХІ століття" (30 завдань),

"Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття" (30 завдань).

Відзначимо, що результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять до 25 липня. Загалом ЗНО розпочалося в Україні з 25 червня та триватиме до 17 липня в умовах карантину.



Як проводитимуть ЗНО у 2020 році / Інфографіка 24 каналу