В Украине 25 июня абитуриенты сдали первое ВНО в 2020 году по математике. Всего в тестировании приняли участие 152 180 выпускников. 26 июня правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

Сертификационная работа по математике насчитывает 35 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа (20 заданий), на установление соответствия (4 задания), открытой формы с коротким (8 задач) и развернутым (3 задания) ответом, сообщили в пресс-службе УЦОКО.

Важно Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления

Правильные ответы ВНО по математике

Заметим, что в процессе определения результатов ВНО по шкале 100 – 200 баллов будет установлен порог "сдал/не сдал" – минимальный тестовый балл, который за выполнение сертификационной работы может получить участник с минимальным уровнем знаний. На основе тестового балла каждого участника будет определена его рейтинговая оценка.

ВНО по математике 2020: ответы / Фото УЦОКО

Правильные ответы на ВНО по математике 2020 / Фото УЦОКО

Сертификационную работу по математике 2020 года вы можете посмотреть по ссылке.

Результаты внешнего независимого оценивания по математике объявят до 17 июля.

В Украине проведут ВНО с 25 июня до 17 июля в условиях карантина.

Как будут проводить ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала