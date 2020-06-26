В Україні 25 червня абітурієнти склали перше ЗНО у 2020 році з математики. Всього у тестуванні взяли участь 152 180 випускників. 26 червня правильні відповіді опублікував Український центр оцінювання якості освіти.

Сертифікаційна робота з математики налічує 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповіддю, повідомили у пресслужбі УЦОЯО.

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Правильні відповіді ЗНО з математики

Зауважимо, що у процесі визначення результатів ЗНО за шкалою 100 – 200 балів буде встановлено поріг "склав/не склав" – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника буде визначено його рейтингову оцінку.



ЗНО з математики 2020: відповіді / Фото УЦОЯО



Правильні відповіді на ЗНО з математики 2020 / Фото УЦОЯО

Сертифікаційну роботу з математики за 2020 рік ви можете переглянути за посиланням.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики оголосять до 17 липня.

В Україні проведуть ЗНО з 25 червня до 17 липня в умовах карантину.



Як проводитимуть ЗНО у 2020 році / Інфографіка 24 каналу