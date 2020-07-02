Внешнее независимое оценивание по физике состоялось 2 июля. Во ВНО приняли участие 22 284 человека.

Ко ВНО не допустили 10 участников

Всего на тестирование пришли 79,3% от общего количества зарегистрированных участников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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В пункты ВНО не допустили 10 участников, из них 2 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний,

– говорится в сообщении ведомства.

Результаты тестирования будут определять до 16 июля. О своих успехах каждый из участников узнает уже 17 июля.

Обратите внимание! Тем, кто не смог принять участие в основной сессии ВНО, предлагают зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкция, как это сделать, есть на сайте УЦОКО.

Следующие тестирования:

6 июля – испанский, немецкий, французский языки.

7 июля – английский язык.

ВНО в условиях карантина: что известно

В каждой школе, что является пунктом тестирования, сформированы четкие маршруты для участников.

Дети должны появиться в определенное время, перед входом их спрашивают о состоянии здоровья и проводят температурный скрининг.

В аудиториях должно быть не более 15 человек. Между партами дистанция – 1,5 метра.

В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.

Все участники ВНО должны быть в защитных масках.

ВНО в условиях пандемии / Инфографика 24 канала