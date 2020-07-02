ВНО по физике в условиях пандемии: сколько пришло участников
Внешнее независимое оценивание по физике состоялось 2 июля. Во ВНО приняли участие 22 284 человека.
Ко ВНО не допустили 10 участников
Всего на тестирование пришли 79,3% от общего количества зарегистрированных участников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
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В пункты ВНО не допустили 10 участников, из них 2 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний,
– говорится в сообщении ведомства.
Результаты тестирования будут определять до 16 июля. О своих успехах каждый из участников узнает уже 17 июля.
Следующие тестирования:
- 6 июля – испанский, немецкий, французский языки.
- 7 июля – английский язык.
ВНО в условиях карантина: что известно
- В каждой школе, что является пунктом тестирования, сформированы четкие маршруты для участников.
- Дети должны появиться в определенное время, перед входом их спрашивают о состоянии здоровья и проводят температурный скрининг.
- В аудиториях должно быть не более 15 человек. Между партами дистанция – 1,5 метра.
- В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.
- Все участники ВНО должны быть в защитных масках.
ВНО в условиях пандемии / Инфографика 24 канала