Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики відбулось 2 липня. У ЗНО взяли участь 22 284 особи.

До ЗНО не допустили 10 учасників

Загалом на тестування прийшли 79,3% від загальної кількості зареєстрованих учасників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

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У пункти ЗНО не допустили 10 учасників, із них 2 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань,

– мовиться в повідомленні відомства.

Результати тестування визначатимуть до 16 липня. Про свої успіхи кожен з учасників дізнається уже 17 липня.

Зверніть увагу! Тим, хто не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО, пропонують зареєструватись на додаткову сесію. Інструкція, як це зробити, є на сайті УЦОЯО.

Наступні тестування:

6 липня – іспанська, німецька, французька мови.

7 липня – англійська мова.

ЗНО в умовах карантину: що відомо

У кожній школі, що є пунктом тестування, сформовані чіткі маршрути для учасників.

Діти мають з'явитися у певний час, перед входом їх питають про стан здоров'я та проводять температурний скринінг.

У аудиторіях має бути не більше 15 осіб. Між партами дистанція – 1,5 метра.

У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.

Усі учасники ЗНО мають бути у захисних масках.



ЗНО в умовах пандемії / Інфографіка 24 каналу