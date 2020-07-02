ЗНО з фізики в умовах пандемії: скільки прийшло учасників
Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики відбулось 2 липня. У ЗНО взяли участь 22 284 особи.
До ЗНО не допустили 10 учасників
Загалом на тестування прийшли 79,3% від загальної кількості зареєстрованих учасників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
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У пункти ЗНО не допустили 10 учасників, із них 2 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань,
– мовиться в повідомленні відомства.
Результати тестування визначатимуть до 16 липня. Про свої успіхи кожен з учасників дізнається уже 17 липня.
Наступні тестування:
- 6 липня – іспанська, німецька, французька мови.
- 7 липня – англійська мова.
ЗНО в умовах карантину: що відомо
- У кожній школі, що є пунктом тестування, сформовані чіткі маршрути для учасників.
- Діти мають з'явитися у певний час, перед входом їх питають про стан здоров'я та проводять температурний скринінг.
- У аудиторіях має бути не більше 15 осіб. Між партами дистанція – 1,5 метра.
- У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.
- Усі учасники ЗНО мають бути у захисних масках.