Аналоги ЗНО: як школярі складають іспити у різних країнах світу

В Україні вже стартувало зовнішнє незалежне оцінювання, за результати якого абітурієнти вступатимуть до ВНЗ. В умовах карантину це непросто, а пробне ЗНО вперше провели онлайн. Ми підготували факти, як школярі з різних країн світу пишуть випускні іспити.

Окрім України, випускні іспити через пандемію COVID-19 також не скасували у Німеччині, Фінляндії, Арабських країнах та Новій Зеландії, натомість дещо змінили формат здачі Естонія, Франція, Гонконг, США, Іспанія, а повністю скасували у Великій Британії, Італії, Норвегії та інших країнах, пише Освіторія.

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Як складають випускні іспити у різних країнах світу

Німеччина

Зазвичай після закінчення школи німецькі учні складають фінальний іспит під назвою Abitur, результати якого використовують для вступу до університетів. В умовах пандемії країна не стала цього скасовувати: в деяких регіонах їх перенесли, а в інших – вже провели з дотриманням всіх заходів безпеки.

Фінляндія

В цій країні також існує єдиний державний стандартизований тест після закінчення школи. В умовах коронавірусу його провели, враховуючи в приміщеннях фізичну дистанцію між вступниками.

Арабські країни

Ціла низка арабських країн – Єгипет, Йорданія, Марокко, Палестина та Сирія – теж мають вступні іспити, які не стали скасовувати через карантин. Вони відбудуться у звичному форматі в шкільних приміщеннях, які ретельно продезінфікують.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії шкільні іспити завжди проводять у листопаді, тож цього року теж планують так зробити, незважаючи на пандемію. Але з можливістю складати їх в онлайн-форматі.



Освіта в Новій Зеландії / Фото Dec-edu

Естонія

Після тривалої дискусії із батьками, учнями та педагогами влада Естонії вирішила зробити шкільні випускні іспити цього року необов’язковими.

Так, випускники шкіл, які зареєструвалися і хотіли складати іспити з естонської мови, математики та іноземної мови, зробили це упродовж червня. А ті, хто не візьме участі у випускних тестуваннях або буде незадоволений своєю оцінкою, зможуть перескласти іспити на початку наступного навчального року.

Також учні можуть не складати іспити, якщо цього року вони отримали річні оцінки не нижче "задовільно" або "зараховано".

Франція

У цій країні середня освіта проходить у два етапи: в коледж та ліцеї. Для того, щоб вступити до університету, випускник ліцею у віці 17–18 років складає письмовий іспит Baccalaureat (цей екзамен запропонував Наполеон ще у 1808 році).

Проте через пандемію підсумковий іспит замінили на перевіркові роботи, які показують прогрес випускників і враховують матеріали, які вони встигли опанувати за 3/4 навчального року.

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Іспанія

В Іспанії вступні іспити залишилися, але дещо змінені. Так, їх перенесли на період з 22 червня по 10 липня, а екзаменаційні завдання стосуватимуться лише тих тем, які учні вивчали до карантину.

США

SAT – це стандартизований тест для вступу в американські університети через карантин перенесли з червня на вересень, жовтень, листопад та грудень. Іспити відбудуться, але проходитимуть в онлайн-форматі, і вступники зможуть скласти їх вдома.

Інший тест для вступу — ACT (American College Test) також перенесли на інші дати. Навіть деякі коледжі змінюють умови зарахування та цей іспит визнають необов’язковим.



Освіта в США / Фото Studyplus

Гонконг

Учні в Гонконгу вже склали шкільні випускні іспити після карантину, і вони відбулися в офлайн-режимі: учні сиділи в масках і на безпечній відстані один від одного.

Цікаво, що один із найбільших китайських університетів – GaoKao, до якого щороку вступають понад 10 мільйонів студентів, переніс свої вступні іспити на липень.

Велика Британія

Усі випускні шкільні іспити для школярів Великої Британії – General Certificate of Secondary Education та A Level, які зазвичай проходять у травні-червні, цього року скасували. Учні отримають свої фінальні оцінки навіть без складання іспитів.

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Уряд підготував спеціальний алгоритм підрахунку оцінок, які учні отримають наприкінці серпня і вже з ними зможуть подавати документи на вступ до університетів.

Італія

Італія планувала провести випускні іспити офлайн, якщо всі школи країни відновлять роботу 18 травня. Однак, через поширення пандемії цього не сталося, тож іспити країна скасувала, а Міністерство освіти має надати вчителям альтернативні методи оцінювання учнів.

Норвегія

В цій країні через карантин скасували всі державні шкільні іспити. Уряд Норвегії забезпечить вчителів ефективними інструментами для виставлення підсумкових оцінок. Тож, учні отримають свої випускні шкільні атестати і зможуть продовжувати навчання й отримувати вищу освіту.

Цікаво те, що навчальний рік у Норвегії продовжили до кінця червня. Схожі рішення ухвалили уряди Нідерландів та Швеції.