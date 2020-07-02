Аналоги ВНО: как школьники сдают экзамены в разных странах мира

В Украине уже стартовало внешнее независимое оценивание, по результатам которого абитуриенты будут поступать в вузы. В условиях карантина это непросто, а пробное ВНО впервые провели онлайн. Мы подготовили факты, как школьники из разных стран мира пишут выпускные экзамены.

Кроме Украины, выпускные экзамены из-за пандемии COVID-19 также не отменили в Германии, Финляндии, Арабских странах и Новой Зеландии, в то же время несколько изменили формат сдачи Эстония, Франция, Гонконг, США, Испания, а полностью отменили в Великобритании, Италии, Норвегии и других странах, пишет Освитория.

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Как сдают выпускные экзамены в разных странах мира

Германия

Обычно после окончания школы немецкие ученики сдают финальный экзамен под названием Abitur, результаты которого используют для поступления в университеты. В условиях пандемии страна не стала это отменять: в некоторых регионах его перенесли, а в других – уже провели с соблюдением всех мер безопасности.

Финляндия

В этой стране также существует единый государственный стандартизированный тест после окончания школы. В условиях коронавируса его провели, учитывая в помещении физическую дистанцию ​​между поступающими.

Арабские страны

Целый ряд арабских стран – Египет, Иордания, Марокко, Палестина и Сирия – имеют вступительные экзамены, которые не стали отменять из-за карантина. Они пройдут в привычном формате в школьных помещениях, которые тщательно продезинфицируют.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии школьные экзамены всегда проводят в ноябре, поэтому в этом году тоже планируют так сделать, несмотря на пандемию. Но с возможностью сдавать их в онлайн-формате.

Образование в Новой Зеландии / Фото Dec-edu

Эстония

После длительной дискуссии с родителями, учениками и педагогами власть Эстонии решила сделать школьные выпускные экзамены этого года необязательными.

Так, выпускники школ, которые зарегистрировались и хотели сдавать экзамены по эстонскому языку, математике и иностранному языку, сделали это в течение июня. А те, кто не примет участия в выпускных тестах или будет недоволен своей оценкой, смогут пересдать экзамены в начале следующего учебного года.

Также учащиеся могут не сдавать экзамены, если в этом году они получили годовые оценки не ниже "удовлетворительно" или "зачтено".

Франция

В этой стране среднее образование проходит в два этапа: в колледж и лицеи. Для того, чтобы поступить в университет, выпускник лицея в возрасте 17-18 лет сдает письменный экзамен "baccalaureat" (этот экзамен предложил Наполеон еще в 1808 году).

Однако из-за пандемии итоговый экзамен заменили на проверочные работы, которые показывают прогресс выпускников и учитывают материалы, которыми они успели овладеть за 3/4 учебного года.

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Испания

В Испании вступительные экзамены остались, но несколько изменены. Так, их перенесли на период с 22 июня по 10 июля, а экзаменационные задания будут касаться только тех тем, которые ученики изучали до карантина.

США

SAT – это стандартизированный тест для поступления в американские университеты из-за карантина перенесли с июня на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Экзамены состоятся, но будут проходить в онлайн-формате, и поступающие смогут сдать их дома.

Другой тест для поступления – ACT (American College Test) также перенесли на другие даты. Даже некоторые колледжи меняют условия зачисления и этот экзамен признают необязательным.

Образование в США / Фото Studyplus

Гонконг

Ученики в Гонконге уже сдали школьные выпускные экзамены после карантина, и они состоялись в офлайн-режиме: ученики сидели в масках и на безопасном расстоянии друг от друга.

Интересно, что один из крупнейших китайских университетов – GaoKao, в который ежегодно поступают более 10 миллионов студентов, перенес свои вступительные экзамены на июль.

Великобритания

Все выпускные школьные экзамены для школьников Великобритании – General Certificate of Secondary Education и A Level, которые обычно проходят в мае-июне, в этом году отменили. Ученики получат свои финальные оценки даже без сдачи экзаменов.

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Правительство подготовило специальный алгоритм подсчета оценок, который ученики получат в конце августа и уже с ними смогут подавать документы на поступление в университеты.

Италия

Италия планировала провести выпускные экзамены оффлайн, если все школы страны возобновят работу 18 мая. Однако, из-за распространения пандемии этого не произошло, поэтому экзамены страна отменила, а Министерство образования предоставит учителям альтернативные методы оценки учеников.

Норвегия

В этой стране из-за карантина отменили все государственные школьные экзамены. Правительство Норвегии обеспечит учителей эффективными инструментами для выставления итоговых оценок. Поэтому, ученики получат свои выпускные школьные аттестаты и смогут продолжать обучение и получать высшее образование.

Интересно то, что учебный год в Норвегии продлили до конца июня. Похожие решения приняли правительства Нидерландов и Швеции.