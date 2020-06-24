24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Финансы Вкусно Покер Auto Красота Семья Likar Афиша
more
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
23 июня , 19:10 ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
Альона Захарова
Отмена пробного ВНО-2020: в Минздраве назвали два способа пройти его дистанционно
14 июня , 12:15 Отмена пробного ВНО-2020: в Минздраве назвали два способа пройти его дистанционно
Ігор Саджениця
Когда состоится ВНО и перенесут ли его: объяснение Ляшко
13 июня , 17:30 Когда состоится ВНО и перенесут ли его: объяснение Ляшко
Ігор Саджениця