ВНО на пострадавших от непогоды территориях: что делать абитуриентам
Участники внешнего независимого оценивания, проживающие в районах, страдающих от наводнения, могут принять участие в дополнительной сессии ВНО. Это, прежде всего, касается жителей Закарпатья, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.
Участники из пострадавших регионов могут принять участие в дополнительной сессии
Участникам ВНО, которые сомневаются, доберутся ли до пунктов тестирования, в Украинском центре оценивания качества образования советуют остаться дома.
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Коллеги из Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддержат и проконсультируют. На сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которое необходимо подать,
– говорится в сообщении центра.
Что известно о ВНО в условиях пандемии
- С 25 июня по 17 июля в Украине продлится сессия ВНО.
- Первым будут сдавать тестирование по математике.
- Участникам будут измерять температуру и проверять на признаки болезни.
- Всем участникам ВНО предоставят защитные маски в школах, будет организовано медицинское дежурство возле этих учебных заведений.
- Парты должны быть расставлены так, чтобы сохранялась дистанция в 1,5 метра.
- В пунктах тестирования должны быть антисептики.
- В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.
- Для проведения оценивания привлекут более 240 тысяч работников и 11 тысяч медиков.
- ВНО могут не сдавать те выпускники, которые в этом году не поступают в вузы.
- Также от ВНО планируют освободить абитуриентов из оккупированных территорий Донбасса.
Какова ситуация на Западе Украины?В течение нескольких дней западные области Украины страдают от проливных дождей. Подтоплено более сотни населенных пунктов в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
В результате непогоды погибли два человека, еще один – пропал без вести.
Десятки населенных пунктов отрезаны от цивилизации.
Как будут проводить ВНО в условиях пандемии / Инфографика 24 канала