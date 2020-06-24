Участники внешнего независимого оценивания, проживающие в районах, страдающих от наводнения, могут принять участие в дополнительной сессии ВНО. Это, прежде всего, касается жителей Закарпатья, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Участники из пострадавших регионов могут принять участие в дополнительной сессии

Участникам ВНО, которые сомневаются, доберутся ли до пунктов тестирования, в Украинском центре оценивания качества образования советуют остаться дома.

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Коллеги из Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддержат и проконсультируют. На сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которое необходимо подать,

– говорится в сообщении центра.

Что известно о ВНО в условиях пандемии

С 25 июня по 17 июля в Украине продлится сессия ВНО.

в Украине продлится сессия ВНО. Первым будут сдавать тестирование по математике.

Участникам будут измерять температуру и проверять на признаки болезни.

и проверять на признаки болезни. Всем участникам ВНО предоставят защитные маски в школах, будет организовано медицинское дежурство возле этих учебных заведений.

Парты должны быть расставлены так, чтобы сохранялась дистанция в 1,5 метра.

В пунктах тестирования должны быть антисептики.

В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.

Для проведения оценивания привлекут более 240 тысяч работников и 11 тысяч медиков.

ВНО могут не сдавать те выпускники, которые в этом году не поступают в вузы.

Также от ВНО планируют освободить абитуриентов из оккупированных территорий Донбасса.

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Как будут проводить ВНО в условиях пандемии / Инфографика 24 канала