Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які проживають у районах, що потерпають від повені, можуть взяти участь у додатковій сесії ЗНО. Це, передусім, стосується жителів Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини та Чернівецької області.

Учасники з постраждалих регіонів можуть взяти участь у додатковій сесії Учасникам ЗНО, які сумніваються, чи дістануться до пунктів тестування, в Українському центрі оцінювання якості освіти радять залишитись вдома. До теми Кожен 5 випускник у Києві не складатиме ЗНО, – Кличко Колеги з Івано-Франківського та Львівського регіональних центрів оцінювання якості освіти підтримають і проконсультують. На сайтах цих центрів буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку треба подати,

– мовиться у повідомленні центру. Що відомо про ЗНО в умовах пандемії З 25 червня по 17 липня в Україні триватиме сесія ЗНО.

в Україні триватиме сесія ЗНО. Першим складатимуть тестування з математики.

Учасникам вимірюватимуть температуру та перевірятимуть на ознаки недуги.

та перевірятимуть на ознаки недуги. Всім учасникам ЗНО нададуть захисні маски в школах, буде організоване медичне чергування біля цих закладів освіти.

Парти мають бути розставлені так, щоб зберігалася дистанція у 1,5 метри.

У пунктах тестувань мають бути антисептики.

У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.

Для проведення оцінювання залучать понад 240 тисяч працівників та 11 тисяч медиків .

. ЗНО можуть не складати ті випускники, які цього року не вступають у виші.

Також від ЗНО планують звільнити абітурієнтів з окупованих територій Донбасу. Яка ситуація на Заході України? Протягом кількох днів західні області України

Внаслідок негоди загинуло дві людини, ще одна – зникла безвісти.

Десятки населених пунктів відрізані від цивілізації. Протягом кількох днів західні області України страждають від зливних дощів . Підтоплено більше сотні населених пунктів у Чернівецькій, Закарпатській, івано-Франківській та Львівській областях.Внаслідок негоди загинуло дві людини, ще одна – зникла безвісти.Десятки населених пунктів відрізані від цивілізації.

Як проводитимуть ЗНО в умовах пандемії / Інфографіка 24 каналу