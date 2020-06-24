ЗНО на постраждалих від негоди територіях: що робити абітурієнтам
Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які проживають у районах, що потерпають від повені, можуть взяти участь у додатковій сесії ЗНО. Це, передусім, стосується жителів Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини та Чернівецької області.
Учасники з постраждалих регіонів можуть взяти участь у додатковій сесії
Учасникам ЗНО, які сумніваються, чи дістануться до пунктів тестування, в Українському центрі оцінювання якості освіти радять залишитись вдома.
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Колеги з Івано-Франківського та Львівського регіональних центрів оцінювання якості освіти підтримають і проконсультують. На сайтах цих центрів буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку треба подати,
– мовиться у повідомленні центру.
Що відомо про ЗНО в умовах пандемії
- З 25 червня по 17 липня в Україні триватиме сесія ЗНО.
- Першим складатимуть тестування з математики.
- Учасникам вимірюватимуть температуру та перевірятимуть на ознаки недуги.
- Всім учасникам ЗНО нададуть захисні маски в школах, буде організоване медичне чергування біля цих закладів освіти.
- Парти мають бути розставлені так, щоб зберігалася дистанція у 1,5 метри.
- У пунктах тестувань мають бути антисептики.
- У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.
- Для проведення оцінювання залучать понад 240 тисяч працівників та 11 тисяч медиків.
- ЗНО можуть не складати ті випускники, які цього року не вступають у виші.
- Також від ЗНО планують звільнити абітурієнтів з окупованих територій Донбасу.
Яка ситуація на Заході України?Протягом кількох днів західні області України страждають від зливних дощів. Підтоплено більше сотні населених пунктів у Чернівецькій, Закарпатській, івано-Франківській та Львівській областях.
Внаслідок негоди загинуло дві людини, ще одна – зникла безвісти.
Десятки населених пунктів відрізані від цивілізації.
Як проводитимуть ЗНО в умовах пандемії / Інфографіка 24 каналу