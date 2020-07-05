Почти пятая часть зарегистрированных участников не явилась на внешнее независимое оценивание по украинскому языку и математике. Еще несколько десятков человек отправили домой, ведь у них были признаки вирусного заболевания.

Какая неявка на ВНО

На ВНО по математике не пришли 20% зарегистрированных. Неявка на тестирование по украинскому языку была еще выше – 26%. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью "Зеркалу недели".

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Домой отправили 66 участников тестирования

Однако не все из тех, кто все-таки пришел в пункты тестирования, могли приступить к заданиям. Часть из них отправили домой из-за повышенной температуры.

На ВНО по математике таких было 12 человек, по языку и литературе – 54. Но двери в вузы для них не закрыли, у них есть возможность подать документы и написать заявление на участие в дополнительной сессии тестирования,

– сообщил Бойко.