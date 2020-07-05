Отсеяли из-за температурного скрининга: скольких участников не допустили к ВНО
Почти пятая часть зарегистрированных участников не явилась на внешнее независимое оценивание по украинскому языку и математике. Еще несколько десятков человек отправили домой, ведь у них были признаки вирусного заболевания.
Какая неявка на ВНО
На ВНО по математике не пришли 20% зарегистрированных. Неявка на тестирование по украинскому языку была еще выше – 26%. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью "Зеркалу недели".
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Домой отправили 66 участников тестирования
Однако не все из тех, кто все-таки пришел в пункты тестирования, могли приступить к заданиям. Часть из них отправили домой из-за повышенной температуры.
На ВНО по математике таких было 12 человек, по языку и литературе – 54. Но двери в вузы для них не закрыли, у них есть возможность подать документы и написать заявление на участие в дополнительной сессии тестирования,
– сообщил Бойко.
Что известно о ВНО в 2020 году?Тестирование началось с 25 июня и продлится до 17 июля.
Учителям, которые принимают участие в проведении ВНО, делают ПЦР-тесты.
В каждой школе, что является пунктом тестирования, сформированы четкие маршруты для участников.
Участников расспрашивают о состоянии здоровья и проводят температурный скрининг.
В аудиториях должно быть не более 15 человек.
Между партами дистанция – 1,5 метра.
Все участники ВНО должны быть в защитных масках.