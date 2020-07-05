Відсіяли через температурний скринінг: скільки учасників не допустили на ЗНО
Майже п'ята частина зареєстрованих учасників не з'явились на зовнішнє незалежності оцінювання з української мови та математики. Ще кілька десятків осіб відправили додому, адже у них були ознаки вірусного захворювання.
Яка неявка на ЗНО
На ЗНО з математики не прийшли 20% зареєстрованих. Неявка на тестування з української мови була ще вищою – 26%. Про це розповів виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
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Додому відправили 66 учасників тестування
Проте не всі з тих, хто все-таки прийшли у пункти тестування, могли приступити до завдань. Частину з них відправили додому через підвищену температуру.
На ЗНО з математики таких було 12 осіб, з мови та літератури – 54. Але двері до ВНЗ для них не закрили, у них є можливість подати документи та написати заяву на участь у додатковій сесії тестування,
– повідомив Бойко.
Що відомо про ЗНО у 2020 році?Тестування розпочалися з 25 червня і триватимуть до 17 липня.
Вчителям, які беруть участь у проведенні ЗНО, роблять ПЛР-тестування.
У кожній школі, що є пунктом тестування, сформовані чіткі маршрути для учасників.
Учасників розпитують про стан здоров'я та проводять температурний скринінг.
У аудиторіях має бути не більше 15 осіб. Між партами дистанція – 1,5 метра.
Усі учасники ЗНО мають бути у захисних масках.