Майже п'ята частина зареєстрованих учасників не з'явились на зовнішнє незалежності оцінювання з української мови та математики. Ще кілька десятків осіб відправили додому, адже у них були ознаки вірусного захворювання.

Яка неявка на ЗНО

На ЗНО з математики не прийшли 20% зареєстрованих. Неявка на тестування з української мови була ще вищою – 26%. Про це розповів виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

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Додому відправили 66 учасників тестування

Проте не всі з тих, хто все-таки прийшли у пункти тестування, могли приступити до завдань. Частину з них відправили додому через підвищену температуру.

На ЗНО з математики таких було 12 осіб, з мови та літератури – 54. Але двері до ВНЗ для них не закрили, у них є можливість подати документи та написати заяву на участь у додатковій сесії тестування,

– повідомив Бойко.