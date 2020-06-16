Состоится ли ВНО в 2020 году: позиция Центра оценивания качества образования и Минздрава
В 2020 году внешнее независимое оценивание обязательно произойдет. Отменить тестирование нет никаких оснований. В то же время ВНО могут снова перенести, а также тестирование состоится в соответствии с определенными критериями.
Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире "Завтрака с 1+1" заявила, что после проблем с пробным тестированием у абитуриентов возникли опасения, что ВНО может вообще не состояться.
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Как проведут ВНО
По словам Вакуленко, кампания по защите ВНО уже развернулась и сейчас есть определенные риски.
Сейчас есть два варианта развития событий:
- проведение ВНО с 25 июня;
- если будет обостряться ситуация с коронавирусом, то с 17 августа.
Однако, чтобы совсем отменить ВНО, насколько я понимаю, речь не идет,
– добавила Татьяна Вакуленко.
Запланированное ВНО будет происходить очно в классическом формате. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования отметила, что провести тестирование в заочном формате невозможно, потому что нет технической возможности.
Критерии для ВНО
Министерство здравоохранения определится с проведением ВНО 19-20 июня в соответствии с определенными критериями. ВНО могут провести вовремя, или же перенести.
Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что постановлением главного санитароного врача уже определены противоэпидемические мероприятия для проведения ВНО.
Среди них:
- проведение термоскрининга;
- обязательный допуск в масках;
- рассадка с соблюдением социальной дистанции;
- обязательно должен быть определен маршрут доставки, которыми доезжают люди к пунктам оценивания;
- не допускаются посторонние кроме тех, кто сдает ВНО и инспекторов.
Окончательное решение о дате тестирования примут 19-20 июня.
ВНО в условиях карантина: главное
- Пробное ВНО должно было состояться 15 и 17 июня, но правительство запретило его проводить.
- Как вернуть деньги за пробное ВНО – читайте здесь.
- Основную сессию ВНО пока перенесли на 25 июня.
- ВНО отменят только для выпускников, которые не будут поступать в 2020 году.
- Пункты тестирования обеспечат масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками. Довез участников ВНО к месту проведения тестирования является обязательным.