В 2020 году внешнее независимое оценивание обязательно произойдет. Отменить тестирование нет никаких оснований. В то же время ВНО могут снова перенести, а также тестирование состоится в соответствии с определенными критериями.

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире "Завтрака с 1+1" заявила, что после проблем с пробным тестированием у абитуриентов возникли опасения, что ВНО может вообще не состояться.

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Как проведут ВНО

По словам Вакуленко, кампания по защите ВНО уже развернулась и сейчас есть определенные риски.

Сейчас есть два варианта развития событий:

проведение ВНО с 25 июня;

если будет обостряться ситуация с коронавирусом, то с 17 августа.

Однако, чтобы совсем отменить ВНО, насколько я понимаю, речь не идет,

– добавила Татьяна Вакуленко.

Запланированное ВНО будет происходить очно в классическом формате. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования отметила, что провести тестирование в заочном формате невозможно, потому что нет технической возможности.

Критерии для ВНО

Министерство здравоохранения определится с проведением ВНО 19-20 июня в соответствии с определенными критериями. ВНО могут провести вовремя, или же перенести.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что постановлением главного санитароного врача уже определены противоэпидемические мероприятия для проведения ВНО.

Среди них:

проведение термоскрининга;

обязательный допуск в масках;

рассадка с соблюдением социальной дистанции;

обязательно должен быть определен маршрут доставки, которыми доезжают люди к пунктам оценивания;

не допускаются посторонние кроме тех, кто сдает ВНО и инспекторов.

Окончательное решение о дате тестирования примут 19-20 июня.

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