Чи відбудеться ЗНО у 2020 році: позиція Центру оцінювання якості освіти та МОЗ
У 2020 році Зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться. Скасувати тестування немає жодних підстав. Водночас ЗНО можуть знову перенести, а також тестування відбудеться відповідно до визначених критеріїв.
Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявила, що після проблем із пробним тестуванням у абітурієнтів виникли побоювання, що ЗНО може взагалі не відбутися.
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Як проведуть ЗНО
За словами Вакуленко, кампанія по захисту ЗНО вже розгорнулася і зараз є певні ризики.
Наразі є два варіанти розвитку подій:
- проведення ЗНО від 25 червня;
- якщо буде загострюватися ситуація з коронавірусом, то від 17 серпня.
Проте, щоб зовсім скасувати ЗНО, наскільки я розумію, не йдеться,
– додала Тетяна Вакуленко.
Заплановане ЗНО буде відбуватися очно в класичному форматі. Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти наголосила, що провести тестування в заочному форматі неможливо, бо немає технічної можливості.
Критерії для ЗНО
Міністерство охорони здоров'я визначиться з проведенням ЗНО 19 – 20 червня відповідно до визначених критеріїв. ЗНО можуть провести вчасно, або ж перенести.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що постановою головного санітароного лікаря уже визначено протиепідемічні заходи для проведення ЗНО.
Серед них:
- проведення термоскринінгу;
- обов’язковий допуск у масках;
- розсадження з дотриманням соціальної дистанції;
- обов’язково має бути визначено маршрути доставки, якими доїжджають люди до пунктів оцінювання;
- не допускаються сторонні крім тих, хто складає ЗНО та інспекторів.
Остаточне рішення щодо дати тестування приймуть 19 – 20 червня.
ЗНО в умовах карантину: головне
- Пробне ЗНО мало відбутися 15 та 17 червня, але через уряд заборонив його проводити.
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- Основну сесію ЗНО наразі перенесли на 25 червня.
- ЗНО скасують лише для випускників, які не вступатимуть у 2020 році.
- Пункти тестування забезпечать масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками. Довіз учасників ЗНО до місця проведення тестування є обов'язковим.