У 2020 році Зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться. Скасувати тестування немає жодних підстав. Водночас ЗНО можуть знову перенести, а також тестування відбудеться відповідно до визначених критеріїв.

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявила, що після проблем із пробним тестуванням у абітурієнтів виникли побоювання, що ЗНО може взагалі не відбутися.

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Як проведуть ЗНО

За словами Вакуленко, кампанія по захисту ЗНО вже розгорнулася і зараз є певні ризики.

Наразі є два варіанти розвитку подій:

проведення ЗНО від 25 червня;

якщо буде загострюватися ситуація з коронавірусом, то від 17 серпня.

Проте, щоб зовсім скасувати ЗНО, наскільки я розумію, не йдеться,

– додала Тетяна Вакуленко.

Заплановане ЗНО буде відбуватися очно в класичному форматі. Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти наголосила, що провести тестування в заочному форматі неможливо, бо немає технічної можливості.

Критерії для ЗНО

Міністерство охорони здоров'я визначиться з проведенням ЗНО 19 – 20 червня відповідно до визначених критеріїв. ЗНО можуть провести вчасно, або ж перенести.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що постановою головного санітароного лікаря уже визначено протиепідемічні заходи для проведення ЗНО.

Серед них:

проведення термоскринінгу;

обов’язковий допуск у масках;

розсадження з дотриманням соціальної дистанції;

обов’язково має бути визначено маршрути доставки, якими доїжджають люди до пунктів оцінювання;

не допускаються сторонні крім тих, хто складає ЗНО та інспекторів.

Остаточне рішення щодо дати тестування приймуть 19 – 20 червня.