В Украине стартует ВНО по физике
Внешнее независимое оценивание по физике начнется 2 июля в 9:50. Всего для прохождения теста по физике зарегистрировались 28 тысяч 110 человек. Результаты должны быть уже до 17 июля.
Допуск участников на пункты тестирования начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Важно Вступительная кампания-2020: МОН обнародовало основные даты
Всего для участников ВНО по физике созданы 1 926 аудиторий в 114 пунктах тестирования. Для того, чтобы попасть на пункт сдачи тестирования, участник должен иметь:
- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорт или другой документ, серию и номер которого указаны в сертификате;
- приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании. Его участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы по ссылке.
Тестирование по физике станет уже третьим в этом году. Перед этим абитуриенты уже сдавали ВНО по математике, а также по украинскому языку и литературе.
Как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.
- Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
- Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.