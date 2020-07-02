Внешнее независимое оценивание по физике начнется 2 июля в 9:50. Всего для прохождения теста по физике зарегистрировались 28 тысяч 110 человек. Результаты должны быть уже до 17 июля.

Допуск участников на пункты тестирования начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Важно Вступительная кампания-2020: МОН обнародовало основные даты

Всего для участников ВНО по физике созданы 1 926 аудиторий в 114 пунктах тестирования. Для того, чтобы попасть на пункт сдачи тестирования, участник должен иметь:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или другой документ, серию и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании. Его участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы по ссылке.

В случае невозможности предъявить оригинал сертификата, паспорта или другого документа абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО. Также можно предоставить копии этих документов или электронную версию ID-карты в мобильном приложении "Дия".

Тестирование по физике станет уже третьим в этом году. Перед этим абитуриенты уже сдавали ВНО по математике, а также по украинскому языку и литературе.

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.