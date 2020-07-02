Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики розпочнеться 2 липня о 9:50. Всього для проходження тесту з фізики зареєструвалися 28 тисяч 110 осіб. Результати мають бути вже до 17 липня.

Допуск учасників на пункти тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Всього для учасників ЗНО з фізики створені 1 тисяча 926 аудиторій у 114 пунктах тестування. Для того, аби потрапити на пункт складання тестування, учасник повинен мати:

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорт або інший документ, серію і номер якого зазначено в сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Його учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки за посиланням.

У разі неможливості пред'явити оригінал сертифіката, паспорта чи іншого документа абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО. Також можна надати копії цих документів чи електронну версію ID-картки у мобільному застосунку "Дія".

Тестування з фізики стане вже третім цьогоріч. Перед цим абітурієнти вже склали ЗНО з математики, а також з української мови й літератури.

Як зареєструвати на додаткову сесію ЗНО

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.