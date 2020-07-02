В Україні стартує ЗНО з фізики
Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики розпочнеться 2 липня о 9:50. Всього для проходження тесту з фізики зареєструвалися 28 тисяч 110 осіб. Результати мають бути вже до 17 липня.
Допуск учасників на пункти тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Важливо Вступна кампанія-2020: МОН оприлюднило основні дати
Всього для учасників ЗНО з фізики створені 1 тисяча 926 аудиторій у 114 пунктах тестування. Для того, аби потрапити на пункт складання тестування, учасник повинен мати:
- оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- паспорт або інший документ, серію і номер якого зазначено в сертифікаті;
- запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Його учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки за посиланням.
Тестування з фізики стане вже третім цьогоріч. Перед цим абітурієнти вже склали ЗНО з математики, а також з української мови й літератури.
Як зареєструвати на додаткову сесію ЗНО
Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.
- Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
- Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.