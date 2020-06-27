ВНО по математике с 2021 года станет обязательным

В Министерстве образования решили усилить уровень знаний по математике среди школьников. Для этого решили с 2021 года сделать обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике.

Учебный год 2020/2021 в Украине решили сделать Годом математического образования, говорится на сайте МОН. Правительство приняло соответствующий план.

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"Мероприятия Года математики охватят дошкольное, полное общее среднее, внешкольное, профессионально-техническое и высшее образование", – отметила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Начиная с мая 2021 года, выпускники школ будут сдавать обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике.

Согласно плану, в течение учебного года 2020/2021 также предусмотрено :

увеличить количество учебных часов на изучение математики в Государственном стандарте базового среднего образования;

внедрить курсы "Логика", "Математическая логика" в вариативную составляющую учебных планов 1-11 классов;

провести тренинги для учителей начальных классов и воспитателей учреждений дошкольного образования по применению легоматематики в образовательном процессе;

оснастить школы и профтехи, обеспечивающие получение полного общего среднего образования, оборудованием для учебных кабинетов и STEM-лабораторий;

создать каталог образовательных ресурсов по изучению математики;

расширить сети математических кружков в учреждениях общего среднего и внешкольного образования;

организовать математические хаб-пространства на базе вузов, имеющих факультеты (институты) по подготовке учителей.

В апреле 2021 года также запланировано создать бесплатный математический онлайн-ресурс и разработать соответствующий контент для учащихся и учителей математики.

В течение июня-августа 2021-го планируется организовать летние "математические школы" для учителей и учеников, а на ноябрь запланировано открытие Музея науки.