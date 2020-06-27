ЗНО з математики з 2021 року стане обов'язковим

У Міністерстві освіти вирішили посилити рівень знань з математики серед школярів. Для цього вирішили з 2021 року зробити обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

Навчальний рік 2020/2021 в Україні вирішили зробити Роком математичної освіти, йдеться на сайті МОН. Уряд ухвалив відповідний план.

До слова ЗНО з математики 2020: опубліковані правильні відповіді

"Заходи Року математики охоплять дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту", – зазначила заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Починаючи з травня 2021 року, випускники шкіл складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено:

збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;

впровадити курси "Логіка", "Математична логіка" у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;

провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі;

оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;

створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;

розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;

організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.

У квітні 2021 року також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики.

Протягом червня-серпня 2021-го планується організувати літні "математичні школи" для вчителів та учнів, а на листопад заплановано відкриття Музею науки.