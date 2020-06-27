ЗНО з математики з 2021 року стане обов'язковим
У Міністерстві освіти вирішили посилити рівень знань з математики серед школярів. Для цього вирішили з 2021 року зробити обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.
Навчальний рік 2020/2021 в Україні вирішили зробити Роком математичної освіти, йдеться на сайті МОН. Уряд ухвалив відповідний план.
До слова ЗНО з математики 2020: опубліковані правильні відповіді
"Заходи Року математики охоплять дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту", – зазначила заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
Починаючи з травня 2021 року, випускники шкіл складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.
Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено:
- збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;
- впровадити курси "Логіка", "Математична логіка" у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;
- провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі;
- оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;
- створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;
- розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
- організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.
У квітні 2021 року також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики.
Протягом червня-серпня 2021-го планується організувати літні "математичні школи" для вчителів та учнів, а на листопад заплановано відкриття Музею науки.